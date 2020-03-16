Общество

Lenta.ruLenta.ruСбербанк привлечет к работе осужденных

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредитная организация будет предоставлять рабочие места осужденным в рамках совместного проекта с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).
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Сбербанк начал привлекать к работе осужденных

Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого банк будет предоставлять рабочие места осужденным. Об этом сообщил РБК заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Пилотный проект уже стартовал в Новосибирске.
РБКвчера в 14:45

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Сбербанк планирует предоставлять рабочие места осужденным

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Сбербанк посадил искусственный интеллект

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Сбербанк начал привлекать к работе осужденных

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Сбербанк начал привлекать к работе заключенных новосибирских колоний

Прецедент-Новосибирсквчера в 23:26
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Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
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Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Газета.Ru вчера в 15:33
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RT на русском вчера в 03:01
Политика

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В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

Хупер стал "победителем" в номинации "Худший режиссер". Джон Траволта признан худшим актером за роль в кинолентах "Фанат" и "Бок о бок".
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Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался в возрасте 30 лет, сообщила в Instagram его младшая сестра Эллисон Рид.
News.ru 03:21
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РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений

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Коммерсантъ 04:33
Общество

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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В США начались клинические испытания вакцины против коронавируса

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Экономика

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Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Газета.Ru 05:03
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Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Происшествия

Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян

На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
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Общество

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Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса

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Мособлсуд приговорил травника из Перу к семи годам колонии

«Суд назначил Диас-Струкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказал Смирнов.
BFM.ru 05:06
Общество

Названы затронутые коронавирусом регионы России

За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Рамблер вчера в 11:48
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
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Путин не считает несистемную оппозицию врагами государства

Президент России Владимир Путин заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства.
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Жириновский раскритиковал Лукашенко за советы по лечению коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал советы президента Белоруссии Александра Лукашенко по борьбе с коронавирусом.
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В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда

В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
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В Германии высоко оценили шансы Little Big на «Евровидении»

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Политика

На Украине назначена новый генпрокурор

Верховная рада приняла постановление о предоставлении согласия на назначение генпрокурором Украины Ирины Венедиктовой.
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