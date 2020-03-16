Общество
Lenta.ruСбербанк привлечет к работе осужденных
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредитная организация будет предоставлять рабочие места осужденным в рамках совместного проекта с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).
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с чего всё началось
Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого банк будет предоставлять рабочие места осужденным. Об этом сообщил РБК заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Пилотный проект уже стартовал в Новосибирске.РБКвчера в 14:45
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Сбербанк начал привлекать к работе заключенных новосибирских колоний
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