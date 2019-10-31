Экономика
КоммерсантъЧистая прибыль Сбербанка за девять месяцев сократилась на 3,4%
Чистая прибыль Сбербанка по России по российским стандартам бухгалтерского учета в январе—сентябре 2019 года сократилась на 3,4% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Согласно опубликованной банком отчетности (.pdf), она составила 633 млрд руб.
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 08:01, Вашингтон
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Российская газета 06:03
Армия и оружие
Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях
«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Взгляд.ру вчера в 01:17
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Происшествия
Мать девочки, погибшей в турецком бассейне, обвинили в ее гибели
Суд Турции включил в число обвиняемых в гибели 12-летней россиянки, которую засосало в трубу бассейна, ее мать.
Свободная Пресса 29 октября в 01:22
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Общество
В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Ведомости 04:58
Армия и оружие
КНДР провела новый ракетный запуск в сторону Японского моря
Аргументы и Факты 05:58
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Шоу-бизнес
Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком»
Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.
Дни24 вчера в 02:53
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Космос
NASA опубликовало фото похожей на тыкву для Хэллоуина туманности
Rambler News Service 05:51
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Общество
Fiat Chrysler и Peugeot обнародовали параметры будущего слияния
Советы директоров Fiat Chrysler (FCA) и французской группы PSA одобрили слияние двух компаний, в результате которого на автомобильном рынке появится новый мировой лидер.
Ведомости 04:57
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Газета.Ru 03:24
Общество
Россияне выбрали самый желанный город для переезда
Санкт-Петербург почти вдвое обогнал Москву в рейтинге наиболее желанных городов для переезда.
Профиль вчера в 16:56
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
РБК 05:42
Наука
Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Политика
МИД Китая обвинил госсекретаря США Помпео в клевете
Компартия Китая стремится к мировому господству и угрожает безопасности США, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 07:25
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
ТВ Центр вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Журналистская правда вчера в 10:25
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Экономика
Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату
Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru вчера в 21:51
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в четверг утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:45
Кино
Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России
Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
Космос
Эксперты признали, что на орбите творится бардак
По словам французского эксперта Кристофа Бонналя, возглавляющего комитет Международной федерации астронавтики (МФА) по космическому мусору, вышедший из строя спутник, находящийся на высоте 1000 километров и летящий со скоростью 30 000 км/ч, попадет в атмосферу Земли только через 1000 лет.
Популярная механика 29 октября в 11:42
Политика
Путин призвал руководителей «не плакаться, как им тяжело»
"Если ты взялся, понимаешь, в каком состоянии ты взял учреждение, либо область, либо город, если уж взялся за это, не надо плакаться по поводу того, как тебе тяжело, а нужно решать задачи, которые перед тобой стоят", - отметил президент.
DP.RU 07:42