Экономика
ИнтерфаксСбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей
"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:27, Вашингтон
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в четверг утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:45
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Газета.Ru 03:19
Происшествия
СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме
Центральным аппаратом СК РФ завершено расследование уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников одного из детдомов в Челябинской области, о которых стало известно после передачи детей в приемные семьи.
Российская газета вчера в 12:10
Армия и оружие
Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР
РИА Новости 04:44
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Известия вчера в 21:07
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Футбол
«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время
Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:01
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Нева Спорт 29 октября в 05:09
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Общество
Профессор ВШЭ назвал русский язык «клоачным»
В своем посте Гусейнов возмутился тем, что в московских киосках почти невозможно найти прессу на других языках, кроме русского, который он назвал "убогим клоачным".
Московский Комсомолец 29 октября в 11:38
Политика
Зеленский назвал дату начала отвода сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населённого пункта Петровское в Донбассе может начаться 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины.
RT на русском 05:47
Политика
Рада разрешила арестовать депутата Дубневича
Трансляцию заседания 31 октября вел телеканал "Рада" В частности, за разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата, за задержание — 241 нардеп и арест — 229 депутатов.
Украина.ру 05:40
Общество
Россияне выбрали самый желанный город для переезда
Санкт-Петербург почти вдвое обогнал Москву в рейтинге наиболее желанных городов для переезда.
Профиль вчера в 16:56
Культура
Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Причиной закрытия стал уход Мартиросяна и Светлакова из-за их нового контракта с ТНТ, запрещавшего участвовать в проектах других телеканалов.
Lenta.ru 03:02
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Профиль вчера в 02:37
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
РИА Новости 29 октября в 18:08
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.
Ореанда-Новости вчера в 12:28
Происшествия
Пьяный волгоградец убил жену и тещу
38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
Кино
Не понравился. Мединский прокомментировал фильм «Джокер»
Мединский отметил, что это самый худший фильм по комиксам Marvel. Напомним, что лента "Джокер" вышла в широкий прокат 3 октября.
Piter.tv 05:45
Общество
В Госдуме обвинили Минздрав в безответственности
Минздрав России, обнародовав статистику о сокращении числа врачей в регионах, выступает не как министерство, а как мониторинговое агентство.
Lenta.ru 06:03
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высокомерными заявление властей США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
Страна Советов on-line вчера в 02:11
Армия и оружие
В США определились со способами уничтожения супероружия в России
В США определились с тремя ключевыми способами по уничтожению супероружия, имеющегося в резерве у России.
Актуальные Новости 05:37
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах "Большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа — конгрессмена Альбио Сайреса.
РИА Новости вчера в 18:59
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24