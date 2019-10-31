Финансы
ИнтерфаксСбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей
"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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Общество
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
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Американские законодатели выступили против подключения России к работе G7.
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В Роскачестве рассказали, почему мороженое стоит есть и при простуде.
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Конгресс США признал геноцид армян
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Происшествия
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Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
Политика
Столтенберг не смог назвать возможные сроки вступления Украины в НАТО
Столтенберг напомнил о принятом в Бухаресте в 2008 году решении, которое «остаётся в силе», пообещал, что Украина «однажды станет членом альянса», не став называть конкретных сроков.
Политика
Более половины американцев ничего не знают о бомбардировках Югославии
Да Нет Затрудняюсь с ответом 26% 54% 20% Как писал Sputnik Эстония, 24 марта 2019 года исполнилось ровно двадцать лет с того дня, когда боевая авиация стран НАТО начала бомбардировки городов Союзной Республики Югославия, состоявшей тогда из Сербии и Черногории.
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Политика
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В Калининград с рабочим визитом вечером в среду, 31 октября 2019 года, прибыл Президент РФ Владимир Путин*.
Политика
Германия призвала оставить Украину транзитером газа
Киевский эксперт Валентин Землянский выразил опасение, что Украина не успеет выполнить условия для нового контракта на транзит российского газа.
Кино
Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России
Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
Политика
Коммунисты пришли на заседание облдумы с мегафоном
Сегодня проходит внеочередное, 35-е, заседание Саратовской областной Думы. Члены фракции КПРФ пришли в зал с мегафоном.
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Здоровье
Губернатор Сахалина в Светлогорске поделился опытом привлечения врачей
Опыт Сахалинской области по привлечению медицинских кадров могут начать применять в других регионах России.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери
Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).