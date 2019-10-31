Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей

"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Сбербанк в III квартале признал убыток от продажи DenizBank в 73,3 млрд рублей

ПРАЙМ03:40

Прибыль «Сбербанка» за 3 квартал снизилась на 32%

Finam.Ru03:02

Сбербанк признал убыток в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank

ТАСС04:22

Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей

Интерфакс03:33

Продажа турецкого Denizbank сократила прибыль Сбербанка на 73 млрд рублей

Ведомости03:34

Сбербанк заявил о серьезных проблемах

Deita.ru04:00

Сбербанк заработал по МСФО за три квартала 702,8 млрд рублей, с эффектом от продажи Denizbank — 633 млрд

Банки.ру03:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Происшествия

Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
ТАСС 04:13
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Политика

Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России

РИА Новости 03:51
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 29 октября в 12:35
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК вчера в 04:42
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
Общество

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Интерфакс вчера в 11:16
Политика

Конгресс США выступил против возвращения России в G7

Американские законодатели выступили против подключения России к работе G7.
Российская газета 01:24
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Здоровье

В Роскачестве развеяли миф о вреде мороженого при простуде

В Роскачестве рассказали, почему мороженое стоит есть и при простуде.
РИА Новости 02:06
Политика

Конгресс США признал геноцид армян

Палата представителей США признала геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщается в Twitter Палаты представителей.
Газета.Ru 29 октября в 19:59
Происшествия

Пять человек погибли в результате пожара в доме под Петербургом

Интерфакс вчера в 07:08
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Политика

Столтенберг не смог назвать возможные сроки вступления Украины в НАТО

Столтенберг напомнил о принятом в Бухаресте в 2008 году решении, которое «остаётся в силе», пообещал, что Украина «однажды станет членом альянса», не став называть конкретных сроков.
REGNUM 04:25
Политика

Более половины американцев ничего не знают о бомбардировках Югославии

Да Нет Затрудняюсь с ответом 26% 54% 20% Как писал Sputnik Эстония, 24 марта 2019 года исполнилось ровно двадцать лет с того дня, когда боевая авиация стран НАТО начала бомбардировки городов Союзной Республики Югославия, состоявшей тогда из Сербии и Черногории.
Sputnik Эстония 03:00
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Владимир Путин прибыл в Калининград

В Калининград с рабочим визитом вечером в среду, 31 октября 2019 года, прибыл Президент РФ Владимир Путин*.
Русский Запад 03:23
Армия и оружие

КНДР запустила неизвестную ракету в сторону Японского моря

Вести.Ru 04:23
Политика

Германия призвала оставить Украину транзитером газа

Киевский эксперт Валентин Землянский выразил опасение, что Украина не успеет выполнить условия для нового контракта на транзит российского газа.
RuNews24.ru 01:33
Кино

Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России

Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Политика

Коммунисты пришли на заседание облдумы с мегафоном

Сегодня проходит внеочередное, 35-е, заседание Саратовской областной Думы. Члены фракции КПРФ пришли в зал с мегафоном.
Саратов 24 03:14
Армия и оружие

НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Здоровье

Губернатор Сахалина в Светлогорске поделился опытом привлечения врачей

Опыт Сахалинской области по привлечению медицинских кадров могут начать применять в других регионах России.
REGNUM вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери

Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).
Prognozist вчера в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное