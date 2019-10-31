Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей

"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
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