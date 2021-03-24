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REGNUM

Сбербанк признан журналом Forbes самым надёжным банком России

Рейтинг самых надёжных банков России по версии журнала Forbes, обнародованный 25 марта, возглавили Сбербанк, Райффайзенбанк и Росбанк. В рейтинге 2021 года Сбербанк оттеснил на второе место лидировавший ранее Райффайзенбанк. Росбанк в этом году сохранил своё третье место.В источнике
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100 надежных российских банков — 2021. Рейтинг Forbes

Редакция приносит извинения за неудобства и обещает устранить их как можно скорее. 100 надежных российских банков — 2021. Рейтинг Forbes Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал самые надежные среди них.
Forbes17:01

Подробнее о событии

Сбербанк признан журналом Forbes самым надёжным банком России

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Forbes составил рейтинг самых надежных российских банков

Телеканал 360°19:16

Сбер первый: Forbes назвал самые надёжные российские банки

Life.ru19:03

«Сбер» возглавил рейтинг самых надежных банков России по версии Forbes

Коммерсантъ18:55

Forbes назвал самые надежные банки в России

URA.Ru21:18

Сбербанк возглавил список самых надежных банков России по версии Forbes

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