Рейтинг самых надёжных банков России по версии журнала Forbes, обнародованный 25 марта, возглавили Сбербанк, Райффайзенбанк и Росбанк. В рейтинге 2021 года Сбербанк оттеснил на второе место лидировавший ранее Райффайзенбанк. Росбанк в этом году сохранил своё третье место.

С чего всё началось 100 надежных российских банков — 2021. Рейтинг Forbes Редакция приносит извинения за неудобства и обещает устранить их как можно скорее. 100 надежных российских банков — 2021. Рейтинг Forbes Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал самые надежные среди них. Forbes 17:01