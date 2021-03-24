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REGNUM

Сбербанк признан журналом Forbes самым надёжным банком России

Рейтинг самых надёжных банков России по версии журнала Forbes, обнародованный 25 марта, возглавили Сбербанк, Райффайзенбанк и Росбанк. В рейтинге 2021 года Сбербанк оттеснил на второе место лидировавший ранее Райффайзенбанк. Росбанк в этом году сохранил своё третье место.В источнике
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С чего всё началось

100 надежных российских банков — 2021. Рейтинг Forbes

Редакция приносит извинения за неудобства и обещает устранить их как можно скорее. 100 надежных российских банков — 2021. Рейтинг Forbes Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал самые надежные среди них.
Forbes17:01

Подробнее о событии

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

РИА Новости00:10

«Сбер» возглавил рейтинг 100 надежных банков по версии Forbes

Forbes17:07

Сбер первый: Forbes назвал самые надёжные российские банки

Life.ru19:03

«Сбер» возглавил рейтинг самых надежных банков России по версии Forbes

Коммерсантъ18:55

Сбербанк признан журналом Forbes самым надёжным банком России

REGNUM18:26

Сбербанк возглавил список самых надежных банков России по версии Forbes

ТАСС17:55

Forbes составил рейтинг самых надежных российских банков

Телеканал 360°19:16
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Канцлер Германии Ангела Меркель принесла публичные извинения гражданам страны за решение ужесточить на время Пасхальных праздников с 1 по 5 апреля введенные в связи с пандемией коронавируса ограничительные меры.
Ведомостивчера в 10:51

Лавров призвал к возобновлению переговоров по миру на Корейском полуострове

Россия и Южная Корея продолжают быть приверженными возобновлению переговоров между сторонами, вовлеченными в конфликт на Корейском полуострове, сказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном в Сеуле.
Коммерсантъ00:41

Минздрав Канады обновил инструкцию для вакцины AstraZeneca предупреждением о тромбах

"Сегодня [24 марта] Минздрав Канады обновил этикетки препаратов от коронавируса AstraZeneca и Covishield (также выпускается AstraZeneca), чтобы указать информацию об очень редких случаях образования тромбов после прививки", - отмечается в документе.
ТАСС22:14