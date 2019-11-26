В среднем на оплату ЖКХ, по подсчетам Сбербанка, российская семья тратит 9% своих доходов. Доля трат на коммунальные услуги по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Наиболее весомыми затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области (13,1% от расходов на потребление).

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Путин вызвал Миллера и Новака после разговора с Зеленским Президент РФ Владимир Путин провёл встречу по вопросам энергетических отношений России и Украины с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой Минэнерго РФ Александром Новаком .

Футбол Карло Анчелотти: Никогда не думал об отставке К матчу против действующего победителя Лиги чемпионов Наполи подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, а потому не удивительно, что в Италии идут разговоры о возможном увольнении тренера неаполитанцев Карло Анчелотти.

Политика Представители США и Китая обсудили первую часть торговой сделки Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и главой американского Минфина Стивеном Мнучином.

Политика Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК.

Авто Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.