Экономика
РИА НовостиСбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ
В среднем на оплату ЖКХ, по подсчетам Сбербанка, российская семья тратит 9% своих доходов. Доля трат на коммунальные услуги по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Наиболее весомыми затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области (13,1% от расходов на потребление).
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