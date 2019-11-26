Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

В среднем на оплату ЖКХ, по подсчетам Сбербанка, российская семья тратит 9% своих доходов. Доля трат на коммунальные услуги по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Наиболее весомыми затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области (13,1% от расходов на потребление).
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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

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Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАСС06:31

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

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Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

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Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новости06:50

Аналитики назвали объем трат россиян на услуги ЖКХ

Rambler News Service06:49

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъ07:57
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 17:55, Вашингтон
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