Экономика
РИА НовостиСбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ
В среднем на оплату ЖКХ, по подсчетам Сбербанка, российская семья тратит 9% своих доходов. Доля трат на коммунальные услуги по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Наиболее весомыми затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области (13,1% от расходов на потребление).
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Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Российская газета вчера в 04:15
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморского края
Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимы ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
ТАСС 19:41
Футбол
Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба «Хаммарбю»
Нападающий Златан Ибрагимович, ранее опубликовавший видео, в котором изображена футболка «Хаммарбю», станет совладельцем шведского клуба, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 13:22
Авто
Lamborghini представила суперкар для геймеров
Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Профиль вчера в 12:40
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Газета.Ru 18:57
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Кино
Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена
Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Kinonews.ru 15:33
Технологии
Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети
Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.
iReactor вчера в 13:49
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Политика
Трамп знал о жалобе информатора, когда разморозил военную помощь Украине
Юристы Белого дома проинформировали президента США Дональда Трампа в конце августа о жалобе информатора на его телефонный разговор 25 июля с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс 20:35
Политика
Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не хотят даже слушать о предложениях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 16:43
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд 10:14
Авто
Компания GAC обновила флагманский седан GA8
Китайский автоконцерн GAC Motor представил на автосалоне в Гуанчжоу обновленный седан Trumpchi GA8.
Автоновости дня 04:55
Футбол
Элистинский стадион из-за драки дисквалифицировали на год
РИА Калмыкия 09:09
Единоборства
Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Ортиса
Как сообщается на сайте РИА «Новости», накануне в Лас-Вегасе состоялся поединок американского боксера Деонтея Уайлдера против кубинца Луиса Ортиса.
Лезги газет 24 ноября в 13:46
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Слово и Дело вчера в 10:49
Происшествия
МАК назвал причины катастрофы Boeing 737 в Ростове-на-Дону в 2016 году
Причиной крушения пассажирского самолёта Boeing 737 в аэропорту Ростова-на-Дону в 2016 году стали ошибки пилотов.
REGNUM 09:54
Политика
Зеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными»
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости восстанавливать связи с Москвой, отметил, что граждане Украины сделали свой выбор в сторону европейской интеграции, а отношения с Россией он назвал «очень сложной ситуацией».
Военное дело 06:23
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru 17:33
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США
Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
Российская газета 20:55
Хоккей
Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ
Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:57
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
РИА Новости 24 ноября в 23:45