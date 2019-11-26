Напомним, ни в Петербурге, ни в Москве мусорная реформа не была запущена. Летом стало известно, что Смольный ограничится ростом коммунальных тарифов только на 0,4%, однако примерно на 2,5% выросла плата за содержание помещения.

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Общество Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.

Экономика Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.

Спорт WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Происшествия В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Музыка Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.

Финансы Украинская гривна обновила четырехлетний максимум Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол «Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.