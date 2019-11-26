Экономика

Фонтанка.РуФонтанка.РуПетербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Напомним, ни в Петербурге, ни в Москве мусорная реформа не была запущена. Летом стало известно, что Смольный ограничится ростом коммунальных тарифов только на 0,4%, однако примерно на 2,5% выросла плата за содержание помещения.
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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфакс09:43

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАСС06:31

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Фонтанка.Ру07:23

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБК08:10

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новости06:50

Аналитики назвали объем трат россиян на услуги ЖКХ

Rambler News Service06:49

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъ07:57
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:25, Вашингтон
Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru 03:45
Спорт

WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
REGNUM вчера в 14:56
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вести.Ru вчера в 06:06
Энергетика

«Сила Сибири» ударит по Европе и позволит РФ упрочить позиции в Азии

Запуск «Силы Сибири» изменит баланс рынка в Европе, усилит связи между Москвой и Пекином, а также позволит России увеличить присутствие на перспективном азиатском рынке.
Profinance.ru 08:12
Происшествия

В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски

В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.
РБК 11:03
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получил первую «Варшавянку»

Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 под именем "Петропавловск-Камчатский" передана Тихоокеанскому флоту.
Вести.Ru вчера в 04:12
Музыка

Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ

София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
Культуромания 07:57
Общество

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Экономика

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Ведомости 07:17
Авто

Минивэн Renault Espace сильнее всего изменился внутри

Минивэн Renault Espace прошёл обновление, не слишком приметное внешне, но зато значительное внутри. Часть перемен мы предсказывали.
Драйв 03:43
Интернет

В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений

В WhatsApp может появиться функция, которая позволяет автоматически удалять сообщения через некоторое время.
Gazeta.SPb вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском 03:48
Гаджеты

Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X

Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Игромания.ру вчера в 16:29
Армия и оружие

Герасимов провёл в Баку встречу с главой Военного комитета НАТО

RT на русском 10:23
Финансы

Украинская гривна обновила четырехлетний максимум

Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:47
Космос

В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости

Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
МИР 24 01:20
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают фото лысого Филиппа Киркорова

Звездный фотограф Владимир Широков поделился со своими подписчиками в Instagram редкой фотографией Филиппа Киркорова.
Uznayvse.ru 09:55
Общество

Клиентка банка «Тинькофф» пожаловалась на совет бота «отрезать пальцы»

В техподдержке банка изданию «Подъём» сообщили, что им уже поступали жалобы на грубые ответы бота.
Подъём 07:03
Общество

Назван лучший по качеству жизни город России

Известия 10:25
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Футбол

«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов

Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Советский спорт 02:55
Происшествия

Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа

Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Daily Storm 08:19
Происшествия

В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы

РИА Новости вчера в 05:38
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
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