Экономика
РИА НовостиСбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ
В среднем на оплату ЖКХ, по подсчетам Сбербанка, российская семья тратит 9% своих доходов. Доля трат на коммунальные услуги по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Наиболее весомыми затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области (13,1% от расходов на потребление).
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Армия и оружие
Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией
Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Политика
МИД Украины раскритиковал Apple за отображение Крыма как российского
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за то, что она отобразила Крым как российскую территорию.
Общество
Путин приехал в СПбГУ на прощание с Людмилой Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин приехал в СПбГУ на церемонию прощания с бывшим ректором высшего учебного заведения Людмилой Вербицкой.
Футбол
Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов, превзойдя Роналду и Рауля
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов, опередив форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и экс-футболиста «Реала» Рауля.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не закрывать газовый вентиль в ожидании контракта
Как сообщает телеканал Deutsche Welle, исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил журналистам, что украинская сторона не намерена перекрывать газ, поступающий из России в Европу, даже после прекращения действия договора с РФ по транзиту.
Технологии
В России ученые создали первый в мире VR-симулятор нарушений зрения
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Культура
Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение 2020»
Музыкант Владимир Пресняков-старший назвал кандидатов, которые могли бы достойно представить Россию на конкурсе «Евровидение 2020».
Космос
На МКС починили сломанный туалет
Туалет в американском сегменте МКС, вышедший из строя в ночь на среду, починили.
Политика
Украинцев возмутило вранье Зеленского о пожилых гражданах страны
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин не будет исполнять обещание президента страны Владимира Зеленского об отмене платы за ЖКХ для граждан старше 70 лет.
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова отменила концерт в Мурманске
Футбол
«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
Ракицкий рассказал о последствиях ухода из сборной Украины
Игрок питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о реакции болельщиков на его уход из украинской сборной, сообщает «Фонтанка».
Общество
Бизнес обвинил Booking.com в нарушении требований ФАС
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com не выполняет требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно изменения условий сотрудничества с российскими отелями, пожаловалась руководителю ФАС Игорю Артемьеву общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России».
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Политика
Украинский генерал заявил об «уязвимости» Крымского моста
Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
Здоровье
Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу
Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Политика
США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
Политика
Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Происшествия
Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство
Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.