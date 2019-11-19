Экономика

ТАССТАСССбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу

Сбербанк с высокой долей вероятности продаст "Яндексу" "золотую акцию" компании по номинальной стоимости - в €1, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Сбербанк приобрел "золотую акцию" "Яндекса" в 2009 году за € 1.
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с чего всё началось

Сбербанк рассмотрит 19 ноября вопрос передачи «золотой акции» «Яндекса» в специальный фонд

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Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу

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Передача «золотой акции» «Яндекса» от Сбербанка в спецфонд – договоренность бизнеса с государством – главред Roem.ru

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