"Яндекс" 18 ноября сообщил о решении совета директоров компании внести изменения в структуру управления, которые, в том числе подразумевают создание специального фонда, куда планируется передать "золотую акцию" "Яндекса", принадлежащую Сбербанку.

с чего всё началось

Сбербанк с высокой долей вероятности продаст "Яндексу" "золотую акцию" компании по номинальной стоимости - в €1, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Сбербанк приобрел "золотую акцию" "Яндекса" в 2009 году за € 1.

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