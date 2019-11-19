Экономика
ТАСССбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу
Сбербанк с высокой долей вероятности продаст "Яндексу" "золотую акцию" компании по номинальной стоимости - в €1, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Сбербанк приобрел "золотую акцию" "Яндекса" в 2009 году за € 1.
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с чего всё началось
"Яндекс" 18 ноября сообщил о решении совета директоров компании внести изменения в структуру управления, которые, в том числе подразумевают создание специального фонда, куда планируется передать "золотую акцию" "Яндекса", принадлежащую Сбербанку.ТАССвчера в 03:03
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В Сбербанке назвали возможную цену сделки по передаче «золотой акции» «Яндекса»
Rambler News Service05:52
Сбербанк рассмотрит запрос о возвращении «Яндексу» его золотой акции 19 ноября
Интерфаксвчера в 02:34
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