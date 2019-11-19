Экономика
Газета.RuСбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка. "Золотую акция" продадут компании Yandex N.V. по цене приобретения.
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Общество
Проблемы домашнего насилия Минюст назвал преувеличенными
ЕСПЧ же запрашивал, существует ли в России законодательная база для наказания за домашнее насилие всех форм и обеспечения гарантий для его жертв, согласны ли власти с серьезностью и масштабами системной проблемы нарушения прав женщин.
Происшествия
Местные жители рассказали о происхождении ямы с кипятком в Пензе
Яма с кипятком в Пензе, при падении в которую погибли люди, появилась в октябре после начала отопительного сезона, рассказали местные жители.
Футбол
Бригада Иванова рассудит «Рубин» и «Зенит» в 17-м туре РПЛ
Российский футбольный союз объявил арбитров и инспекторов на матчи 17-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Политика
В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Происшествия
Дорожный патруль спас сбитую машиной собаку
Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергей Журавлев и Дмитрий Кузьмин подобрали и доставили к ветеринару сбитую кем-то дворнягу.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе
Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Здоровье
В России начали тестировать медицинскую марихуану
Проблема медицинского использования марихуаны заключается в побочных эффектах каннабиноидов, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Политика
Турция осудила решение США по израильским поселениям
Израильские поселения на палестинских землях являются главным барьером на пути к решению израильско-палестинского конфликта, Турция вместе со всеми ответственными членами международного сообщества будет продолжать отстаивать независимость Палестины и законные права ее народа, отмечается в заявлении.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Экономика
Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии
По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге
Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
Шоу-бизнес
Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Общество
Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Общество
В «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ
"Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.
Общество