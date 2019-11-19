Экономика

Газета.RuГазета.RuСбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка. "Золотую акция" продадут компании Yandex N.V. по цене приобретения.
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