Экономика

Газета.RuГазета.RuСбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка. "Золотую акция" продадут компании Yandex N.V. по цене приобретения.
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Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Коммерсантъ10:11

Главу ФАС обрадовало завершение истории с «золотой акцией» «Яндекса» у Сбербанка

Интерфакс05:33

Сбербанк продает «золотую акцию» Яндекса за €1

ТАСС10:04

Правление Сбербанка утвердило передачу «золотой акции» «Яндекса»

Rambler News Service10:04

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за 1 евро. Так решило его руководство

Фонтанка.Ру10:39

Сбербанк одобрил продажу «золотой акции» «Яндексу» за €1

РБК10:24

Передача «золотой акции» «Яндекса» от Сбербанка в спецфонд – договоренность бизнеса с государством – главред Roem.ru

Эхо Москвывчера в 05:07
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Политика

МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском 10:10
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МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
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Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
РИА Новости вчера в 15:49
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Минсельхоз сможет регулировать рынок грибов и ягод

У Министерства сельского хозяйства России появятся полномочия по регулированию рынка дикоросов.
Газета.Ru 05:34
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
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«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

ТАСС 11:10
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Общество

В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Интерфакс 04:27
Здоровье

В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru вчера в 15:43
Гаджеты

Samsung удешевит смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei

Сотрудничество с Wingtech позволит Samsung сократить расходы на производство смартфонов на 30%, что повлечет за собой падение цен и возможность конкурировать на рынке с гаджетами марки Huawei и Xiaomi.
Территория новостей вчера в 11:09
Экономика

«Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.
Газета.Ru 10:32
Общество

Минюст обвинил СМИ в искажении российской позиции по домашнему насилию

Ранее "Коммерсант" написал, что Минюст в ответе ЕСПЧ назвал проблему домашнего насилия в России преувеличенной.
РИА Новости 08:47
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Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020

Ранее сообщалось, что сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.
RT на русском 10:29
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском вчера в 09:21
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru вчера в 19:28
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Пресс-служба клуба КХЛ назвала своего вратаря «дырявым»

Газета.Ru 09:53
Футбол

Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Sport24.ru 09:04
Фигурное катание

Медведева рассказала о жертвах ради фигурного катания

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.
Газета.Ru 11:56
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM 04:42
Общество

Обновлен перечень стран, которые не делятся

ФНС России обновила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.
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Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

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Политика

В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко

Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
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Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

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Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу

Нескромная цена установлена не только из-за редкого мотора, но ещё и из-за "коллекционной", по мнению владельца, ценности машины.
Wroom.ru 03:44
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Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы — 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.
Национальная служба новостей 09:58
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Феттель заявил, что не смещался в сторону Леклера перед аварией

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с напарником Шарлем Леклером на Гран-при Бразилии, из-за которого оба пилота не заработали очков.
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Названа группа крови, неуязвимая перед раком

Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.
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