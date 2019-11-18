Экономика

ФедералПрессФедералПрессСбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро

Сбербанк с высокой долей вероятности продаст «Яндексу» «золотую акцию» компании по номинальной стоимости в один евро. Об этом заявил зампред правления банка Лев Хасис.
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с чего всё началось

Сбербанк рассмотрит 19 ноября вопрос передачи «золотой акции» «Яндекса» в специальный фонд

"Яндекс" 18 ноября сообщил о решении совета директоров компании внести изменения в структуру управления, которые, в том числе подразумевают создание специального фонда, куда планируется передать "золотую акцию" "Яндекса", принадлежащую Сбербанку.
ТАССвчера в 03:03

Подробнее о событии

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу

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Сбербанк допустил продажу «золотой акции» «Яндекса» за €1

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В Сбербанке назвали возможную цену сделки по передаче «золотой акции» «Яндекса»

Rambler News Service05:52

Разгосударствление. Сбербанк готов отказаться от «золотой акции» «Яндекса» за 1 евро

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Сбербанк рассмотрит запрос о возвращении «Яндексу» его золотой акции 19 ноября

Интерфаксвчера в 02:34

Сбербанк 19 ноября рассмотрит вопрос передачи «золотой акции» «Яндекса»

Коммерсантъвчера в 02:58

Передача «золотой акции» «Яндекса» от Сбербанка в спецфонд – договоренность бизнеса с государством – главред Roem.ru

Эхо Москвывчера в 05:07
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

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Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
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РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
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Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
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В центре Москвы избили офицера ФСБ

В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
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Названы сроки появления первых электронных паспортов в России

Первые электронные паспорта размером с пластиковую банковскую карту изготовят в первой половине 2020 года.
Lenta.ru 08:13
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

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Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
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Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
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Экономика

В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты

Законопроект, который вводит в законодательство понятие «единая минимальная цена табачной продукции» и устанавливает порядок её расчёта, внесён в Госдуму.
RT на русском 09:49
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Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Газета.Ru 07:00
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Пропавшая редактор «Интерфакса» два дня пролежала за церковью

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Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
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Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

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Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери

В отношении жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля, возбуждено уголовное дело.
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Глава ВТБ сообщил о мечте отказаться от непрофильных активов

Костин признался, что мечтает вообще освободиться от непрофильных активов, чтобы заниматься только банком.
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Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

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«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
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Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об увольнении

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении.
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В Кремле прокомментировали возможность муниципальной реформы в России

Речь о муниципальной реформе в России не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова главы государства Владимира Путина о неэффективности взаимодействия государственной власти и муниципалитетов.
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Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
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В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

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