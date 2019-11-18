"Яндекс" 18 ноября сообщил о решении совета директоров компании внести изменения в структуру управления, которые, в том числе подразумевают создание специального фонда, куда планируется передать "золотую акцию" "Яндекса", принадлежащую Сбербанку.

с чего всё началось

Сбербанк с высокой долей вероятности продаст «Яндексу» «золотую акцию» компании по номинальной стоимости в один евро. Об этом заявил зампред правления банка Лев Хасис.

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро

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