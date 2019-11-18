Экономика
ФедералПрессСбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро
Сбербанк с высокой долей вероятности продаст «Яндексу» «золотую акцию» компании по номинальной стоимости в один евро. Об этом заявил зампред правления банка Лев Хасис.
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с чего всё началось
"Яндекс" 18 ноября сообщил о решении совета директоров компании внести изменения в структуру управления, которые, в том числе подразумевают создание специального фонда, куда планируется передать "золотую акцию" "Яндекса", принадлежащую Сбербанку.ТАССвчера в 03:03
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В Сбербанке назвали возможную цену сделки по передаче «золотой акции» «Яндекса»
Rambler News Service05:52
Сбербанк рассмотрит запрос о возвращении «Яндексу» его золотой акции 19 ноября
Интерфаксвчера в 02:34
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
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Экономика
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Костин признался, что мечтает вообще освободиться от непрофильных активов, чтобы заниматься только банком.
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Общество
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Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об увольнении
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении.
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Речь о муниципальной реформе в России не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова главы государства Владимира Путина о неэффективности взаимодействия государственной власти и муниципалитетов.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).