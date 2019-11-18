Экономика
ФедералПрессСбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро
Сбербанк с высокой долей вероятности продаст «Яндексу» «золотую акцию» компании по номинальной стоимости в один евро. Об этом заявил зампред правления банка Лев Хасис.
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Члены правления Сбербанка 19 ноября рассмотрят предложение "Яндекса" по передаче "золотой акции" компании в специальный фонд, в целом банк относится к инициативе позитивно и с пониманием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.ТАССвчера в 03:03
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В Сбербанке назвали возможную цену сделки по передаче «золотой акции» «Яндекса»
Rambler News Service05:52
Сбербанк рассмотрит запрос о возвращении «Яндексу» его золотой акции 19 ноября
Интерфаксвчера в 02:34
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Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
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Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
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