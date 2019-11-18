Экономика

ФедералПрессФедералПрессСбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро

Сбербанк с высокой долей вероятности продаст «Яндексу» «золотую акцию» компании по номинальной стоимости в один евро. Об этом заявил зампред правления банка Лев Хасис.
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с чего всё началось

Сбербанк рассмотрит 19 ноября вопрос передачи «золотой акции» «Яндекса» в специальный фонд

Члены правления Сбербанка 19 ноября рассмотрят предложение "Яндекса" по передаче "золотой акции" компании в специальный фонд, в целом банк относится к инициативе позитивно и с пониманием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.
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