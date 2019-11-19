Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" обратно этой компании за один евро, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Ранее "Яндекс" сообщил, что компания планирует провести реструктуризацию и создать в своей структуре Фонд общественных интересов.

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро

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