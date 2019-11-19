Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" обратно этой компании за один евро, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Ранее "Яндекс" сообщил, что компания планирует провести реструктуризацию и создать в своей структуре Фонд общественных интересов.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Коммерсантъ10:11

Сбербанк одобрил продажу «золотой акции» «Яндексу» за €1

РБК10:24

Передача «золотой акции» «Яндекса» от Сбербанка в спецфонд – договоренность бизнеса с государством – главред Roem.ru

Эхо Москвывчера в 05:07

Правление Сбербанка утвердило передачу «золотой акции» «Яндекса»

Rambler News Service10:04

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за 1 евро. Так решило его руководство

Фонтанка.Ру10:39

Главу ФАС обрадовало завершение истории с «золотой акцией» «Яндекса» у Сбербанка

Интерфакс05:33

Сбербанк продает «золотую акцию» Яндекса за €1

ТАСС10:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

РБК 06:19
Энергетика

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

ТАСС 11:10
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
Политика

Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину

Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
RT на русском 10:22
Общество

В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Происшествия

Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, просит о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
РИА Новости 11:43
Политика

В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко

Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
RT на русском 11:26
Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Известия 09:42
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Экономика

Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет

Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
REGNUM 10:43
Общество

Что случилось за день. Главные новости РБК

Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита "нормандской четверки".
РБК вчера в 10:34
Происшествия

В Волгограде грузовик протаранил более 10 машин

Грузовой автомобиль в Волгограде протаранил более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
ТАСС 11:58
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Интерфакс 04:27
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Происшествия

СК начал проверку в связи с нападением на съемочную группу в Крыму

РИА Новости 12:14
Общество

Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy

Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Телеканал 360° 11:09
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
Политика

Участники митинга в Тбилиси запланировали новый пикет у парламента

Участники митинга в Тбилиси, которые требуют проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, проведут 25 ноября масштабную акцию протеста на проспекте Руставели, после которой вновь пикетируют входы в парламент.
ТАСС 11:53
Политика

Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»

Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Газета.Ru 09:47
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
RT на русском 07:24
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве

Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.
RT на русском 11:57
Общество

Госдума приняла законопроект о виноделии в России

В законе дается понятие 80 понятиям отрасли. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании производства вина в России.
Деловое.ТВ 11:17
Хоккей

«Трактор» уступил «Йокериту», потерпев пятое поражение подряд

Хоккеисты челябинского «Трактора» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграли финскому «Йокериту».
ProstoProSport 11:09
Футбол

Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020

Ранее сообщалось, что сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.
RT на русском 10:29
Политика

Трамп пригрозил повысить пошлины для КНР в случае отсутствия сделки

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё больше повысит тарифы на китайские товары, если США и Китай не заключат торговую сделку.
RT на русском 12:19
Экономика

Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год

Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
REGNUM 11:34
Фигурное катание

Медведева рассказала о жертвах ради фигурного катания

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.
Газета.Ru 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное