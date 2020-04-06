Коронавирус

РБКРБКСбербанк изменил правила закрытия вкладов

Речь идет о тех депозитах, чей срок истекал на первой неделе, объявленной в России нерабочей. Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
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Сбербанк продлит действие завершающихся в период самоизоляции вкладов

Ведомости06:36

Сбербанк продлит на месяц действующие условия по вкладам

Российская газета03:03

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

РБК04:13

Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам

Байкал2403:24

Сбербанк продлил срок действия заканчивающихся в нерабочий период вкладов

Коммерсантъ04:58

Сбербанк продлит срок условий по вкладам, заканчивающимся с 30 марта по 6 мая

Интерфакс03:00

Сбербанк продлит срок действия условий по вкладам из-за коронавируса

Агентство Москва02:51
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Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал готовиться к мировому финансовому кризису, заявив, что сформировавшийся из-за пандемии коронавируса экономический кризис «еще заявит о себе».
Страна Советов on-line 03:00
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Экономика

ФАС сообщила о жалобах на подорожание лимонов и чеснока

Россияне стали жаловаться на подорожание лимонов, имбиря и чеснока.
Известия 07:41
Гаджеты

Xiaomi высмеивает Huawei за отсутствие сервисов Google

Напомним, что из-за санкций со стороны США, Huawei лишилась возможности работать напрямую с Google.
The GEEK вчера в 11:05
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Общество

МВД РФ компенсирует сотрудникам сверхурочную работу во время эпидемии

Москва, 6 апреля 2020, 13:17 — REGNUM Компенсацию сотрудникам за сверхурочную работу в условиях эпидемии коронавируса выплатит МВД РФ, 6 апреля заявил глава министерства Владимир Колокольцев, сообщили в пресс-службе ведомства.
REGNUM 06:17
Общество

Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Sports.ru вчера в 06:00
Общество

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
Московский Комсомолец 06:52
Общество

В России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус

В России зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест, позволяющий определить коронавирусную инфекцию за 40 минут.
BFM.ru 04:20
Общество

В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома

ToDay News Ufa вчера в 09:13
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Mockva.ru 04:05
Авто

Появились фотографии новой «Волги» на базе Aurus

В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 14:40
Здоровье

У 44 жителей Саратовской области подозревают коронавирус

В Саратовской области сомнения по заболеванию коронавирусом вызывают 44 человека.
Четвертая Власть 05:34
Общество

В России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек.
Lenta.ru 03:34
Авто

Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Car.ru 04:03
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Общество

Назван эффективный способ профилактики коронавируса

Как считает Горелов, в вопросе создания вакцины против коронавируса Россия окажется интегрирована в мировое пространство, сообщает «Рен ТВ».
Русская Планета вчера в 23:34
Общество

Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края

Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.
АМИТЕЛ 06:10
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Экономика

Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли

«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Футбол

Широков: раз вы все такие умные, встаньте с дивана и проголосуйте против Путина

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков призвал граждан своей страны к проявлению более активной гражданской позиции.
Metaratings 06:15
Шоу-бизнес

Брошенная беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»

Сама Александра признается, что в тот миг ее мир разрушился.
Территория новостей вчера в 10:37
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Политика

В Кремле отреагировали на закрытие границ российских регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают позицию премьера Михаила Мишустина, который считает, что руководство некоторых российских регионов приняло чрезмерные меры в борьбе с коронавирусом, перекрыв внутренние границы.
Профиль 07:18
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

RT на русском 05:35
Энергетика

«Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Белоруссии

На прошлой неделе представитель "Транснефти" сообщил, что четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле.
ТАСС 03:31
Шоу-бизнес

Волочкова показала свадебное платье с экстремально глубоким декольте

Звезда похвасталась подвенечным платьем с максимально глубоким декольте и позолоченной вышивкой на белой ткани.
Пятый канал вчера в 19:28
Происшествия

В Киеве «запаковали» протестовавших против карантина

Полиция Киева задержала несколько человек, протестовавших против запрета на спортивные тренировки в одном из местных парков из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер 06:18
Футбол

ФИФА объявит о бессрочном продлении сезона из-за коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена объявить о бессрочном продлении сезона.
Pravda.Ru 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
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