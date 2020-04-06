Коронавирус
РБКСбербанк изменил правила закрытия вкладов
Речь идет о тех депозитах, чей срок истекал на первой неделе, объявленной в России нерабочей. Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
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Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал готовиться к мировому финансовому кризису, заявив, что сформировавшийся из-за пандемии коронавируса экономический кризис «еще заявит о себе».
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Экономика
ФАС сообщила о жалобах на подорожание лимонов и чеснока
Россияне стали жаловаться на подорожание лимонов, имбиря и чеснока.
Гаджеты
Xiaomi высмеивает Huawei за отсутствие сервисов Google
Напомним, что из-за санкций со стороны США, Huawei лишилась возможности работать напрямую с Google.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
МВД РФ компенсирует сотрудникам сверхурочную работу во время эпидемии
Москва, 6 апреля 2020, 13:17 — REGNUM Компенсацию сотрудникам за сверхурочную работу в условиях эпидемии коронавируса выплатит МВД РФ, 6 апреля заявил глава министерства Владимир Колокольцев, сообщили в пресс-службе ведомства.
Общество
Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Общество
В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
Общество
В России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус
В России зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест, позволяющий определить коронавирусную инфекцию за 40 минут.
Общество
В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Авто
Появились фотографии новой «Волги» на базе Aurus
В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Здоровье
У 44 жителей Саратовской области подозревают коронавирус
В Саратовской области сомнения по заболеванию коронавирусом вызывают 44 человека.
Общество
В России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Общество
Назван эффективный способ профилактики коронавируса
Как считает Горелов, в вопросе создания вакцины против коронавируса Россия окажется интегрирована в мировое пространство, сообщает «Рен ТВ».
Общество
Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края
Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Футбол
Широков: раз вы все такие умные, встаньте с дивана и проголосуйте против Путина
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков призвал граждан своей страны к проявлению более активной гражданской позиции.
Шоу-бизнес
Брошенная беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»
Сама Александра признается, что в тот миг ее мир разрушился.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Политика
В Кремле отреагировали на закрытие границ российских регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают позицию премьера Михаила Мишустина, который считает, что руководство некоторых российских регионов приняло чрезмерные меры в борьбе с коронавирусом, перекрыв внутренние границы.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Энергетика
«Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Белоруссии
На прошлой неделе представитель "Транснефти" сообщил, что четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле.
Шоу-бизнес
Волочкова показала свадебное платье с экстремально глубоким декольте
Звезда похвасталась подвенечным платьем с максимально глубоким декольте и позолоченной вышивкой на белой ткани.
Происшествия
В Киеве «запаковали» протестовавших против карантина
Полиция Киева задержала несколько человек, протестовавших против запрета на спортивные тренировки в одном из местных парков из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
ФИФА объявит о бессрочном продлении сезона из-за коронавируса
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена объявить о бессрочном продлении сезона.