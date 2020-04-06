Коронавирус
РБКСбербанк изменил правила закрытия вкладов
Речь идет о тех депозитах, чей срок истекал на первой неделе, объявленной в России нерабочей. Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
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Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Технологии
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.
Общество
Правительство включит анализ на коронавирус в ОМС
Глава правительства подтвердил на заседании президиума координационного совета, что в программу ОМС включат и проведение лабораторных исследований на COVID-19.
Происшествия
Российский пенсионер расстрелял семью дочери
В деревне Маслова Тюменской области 62-летний пенсионер расстрелял семью дочери, два человека пострадали.
Происшествия
На Кубани выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
На Кубани выявлено еще 11 подтвержденных новых случаев COVID-2019 (6 мужчин и 5 женщин).
Общество
В Подмосковье от коронавируса за сутки умерли пять пациентов
В Московской области за сутки умерли пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Политика
Путин пока не планирует контактов с Эр-Риядом по ситуации с нефтью
У президента РФ Владимира Путина на этой неделе не планируется контактов с Эр-Риядом на фоне текущей ситуации с нефтью, но при необходимости они могут пройти оперативно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России
В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул
Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Происшествия
В Иркутской области скончался первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщает правительство региона.
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Общество
В России осталось четыре региона без коронавируса
Всего в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения и 45 смертей от коронавируса.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Происшествия
В Калуге подтвердился еще один случай коронавируса
Количество людей с официально подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Калужской области выросло с шести до семи.
Общество
Заводы Mercedes и PepsiСо в Подмосковье возобновили работу
Mercedes, Kimberly Clark, PepsiCo и другие компании смогли начать работу с соблюдением новых правил о социальной дистанции для всех сотрудников, передает РБК.
Общество
В Татарстане расширили список штрафующих за нарушение самоизоляции
В Татарстане расширили круг чиновников, у которых есть право штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции, следует из подписанного 6 апреля указа президента республики.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Общество
В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Пользователи получат недорогой iPhone SE 2020 в начале мая
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Армия и оружие
На видео сняли перехват иранцами американского военного корабля
Согласно источникам информагентства «АвиаПро», инцидент произошел в Ормузском проливе, куда вошел крупнейший американский боевой десантный корабль «USS Bataan».
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Культура
Тайка Вайтити пошутил об уходе из кино ради шитья
Режиссер Тайка Вайтити написал в Instagram, что уходит из кино.