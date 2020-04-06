Коронавирус

РБКРБКСбербанк изменил правила закрытия вкладов

Речь идет о тех депозитах, чей срок истекал на первой неделе, объявленной в России нерабочей. Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
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Сбербанк продлил срок действия заканчивающихся в нерабочий период вкладов

Коммерсантъ04:58

Сбербанк продлит срок действия условий по вкладам из-за коронавируса

Агентство Москва02:51

Сбербанк продлит срок действия истекающих в нерабочий месяц вкладов

Rambler News Service03:24

Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам

Байкал2403:24

Сбербанк продлит на месяц действующие условия по вкладам

Российская газета03:03

Сбербанк продлит срок условий по вкладам, заканчивающимся с 30 марта по 6 мая

Интерфакс03:00

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

РБК04:13
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Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

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Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
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Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
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В Иркутской области скончался первый пациент с коронавирусом

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В Калуге подтвердился еще один случай коронавируса

Количество людей с официально подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Калужской области выросло с шести до семи.
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Вести Подмосковья 06:11
Общество

В Татарстане расширили список штрафующих за нарушение самоизоляции

В Татарстане расширили круг чиновников, у которых есть право штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции, следует из подписанного 6 апреля указа президента республики.
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Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

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Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
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В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Пользователи получат недорогой iPhone SE 2020 в начале мая

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Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
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На видео сняли перехват иранцами американского военного корабля

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Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
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Тайка Вайтити пошутил об уходе из кино ради шитья

Режиссер Тайка Вайтити написал в Instagram, что уходит из кино.
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