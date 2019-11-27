Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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с чего всё началось

Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».
РБКвчера в 23:01

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Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Ведомости00:53

Сбербанк вложится в строительство первой платной дороги Москвы

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Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Моя Москва.онлайн01:54

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Эхо Москвы00:15

Сбербанк предоставит кредит 2 млрд рублей на строительство платной дороги в Москве

Коммерсантъвчера в 23:47

Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

РБКвчера в 23:01
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Вести.Ru 13:59
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Закон об особом статусе Донбасса обсудили ДНР и Киев

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Таксист въехал в остановку общественного транспорта на севере Москвы

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Московский Комсомолец 12:57
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Россиян ждут двухдневные рабочие недели

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Учёные выяснили пользу ночных кошмаров

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Украинский генерал заявил об «уязвимости» Крымского моста

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
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