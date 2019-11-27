Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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с чего всё началось

Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».
РБКвчера в 23:01

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Лебедев: все широкие дороги Москвы могут стать платными

REGNUM06:47

Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

РБКвчера в 23:01

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Моя Москва.онлайн01:54

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

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Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы

Эхо Москвы00:15

Сбербанк предоставит кредит 2 млрд рублей на строительство платной дороги в Москве

Коммерсантъвчера в 23:47

Сбербанк вложится в строительство первой платной дороги Москвы

Lenta.ru05:12
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Транспорт

Путин объявил название трассы «Москва — Санкт-Петербург»

BFM.ru 07:24
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Общество

Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

Как следовало из расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и британской газеты The Guardian, гражданство этой страны он получил в 2017 году по программе «золотого паспорта».
РБК 06:51
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На МКС из строя вышли все туалеты

RT на русском 04:52
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Коммерсантъ 06:49
Спорт

Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго

RT на русском 06:17
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Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 05:23
Футбол

КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
RT на русском 06:49
Армия и оружие

Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000

Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
RT на русском 03:45
Общество

Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»

Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Российская газета 06:16
Политика

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
РБК 07:18
Происшествия

СК возбудил дело после взрыва у жилого дома в Туле

В Туле органами СКР после взрыва неизвестного устройства возбуждено уголовное дело.
Российская газета 06:22
Происшествия

Названа причина аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане

ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, предположительно произошло из-за резкого маневра грузовика.
Политическая Экспертиза вчера в 20:45
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС вчера в 05:10
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
РБК 00:14
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 04:32
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

ТАСС 06:02
Армия и оружие

ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

РИА Новости 05:50
Спорт

Кремль отреагировал на угрозу новых санкций против российского спорта

Кремль озабочен предложениями о санкциях в отношении российского спорта в связи с допинговым скандалом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:25
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

По решению Басманного районного суда Москвы арестованы две уроженцев Ингушетии по обвинению в причастности к убийству главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Газета.Ru 01:22
Общество

«Башня Федерация» подтвердила наличие среди покупателей жилья сирийцев

Среди иностранцев, приобретавших жилье в комплексе «Башня Федерация» (состоит из связанных друг с другом небоскребов «Восток» и «Запад») были и граждане Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова.
РБК 07:24
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

Стали известны показания вора в законе Шакро Молодого на допросе в ФСБ

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) дал показания на судебном процессе по уголовному делу против бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Lenta.ru 06:09
Происшествия

На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»

Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
РИА Новости 07:04
Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Российская газета 02:45
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял попой в туалете самолёта

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов застрял в туалете самолёта Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву.
News.ru 06:26
Общество

В Петербурге начались пробки из-за приезда Путина

Peterburg2.ru 02:12
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года

Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Live24 06:18
Происшествия

Экс-супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Пятый канал 07:00
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