Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».

с чего всё началось

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Транспорт Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково» Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково».

Здоровье Врач рассказала, кому вредно пить чай Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила в беседе с "Аргументами и фактами", что чай является тонизирующим напитком, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье.

Общество Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра Официальный представитель российского предпринимателя Олега Дерипаски опроверг информацию о том, что бизнесмена лишили кипрского гражданства, передаёт ТАСС.

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Спорт Минспорта пригрозило ВФЛА лишением аккредитации Как сообщил после заседания комиссии ведомства по аккредитации глава министерства Павел Колобков, если федерация не исполнит мероприятия дорожной карты и не решит вопрос, связанный с проведением досрочных выборов руководства, на следующей комиссии по аккредитации будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации этой организации.

Общество Путин приехал в СПбГУ проститься с Вербицкой Президент России Владимир Путин приехал в СПбГУ, где в эти минуты проходит гражданская панихида по президенту вуза Людмиле Вербицкой.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Политика В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией, 27 ноября заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе в интервью ТАСС.