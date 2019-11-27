Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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с чего всё началось

Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».
РБКвчера в 23:01

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Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

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Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Моя Москва.онлайн01:54

Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы

Эхо Москвы00:15

Сбербанк предоставит кредит 2 млрд рублей на строительство платной дороги в Москве

Коммерсантъвчера в 23:47

Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

РБКвчера в 23:01
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
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Экс-супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Пятый канал 07:00
Транспорт

Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково»

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Турция отказалась поддержать план НАТО по «защите» стран от России

Власти Турции отказались поддержать план военного блока НАТО по защите стран Прибалтики и Польши.
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Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго

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Эксперты под рентгеном изучили Smart Battery Case для iPhone 11

Частная компания-помощник в ремонте iFixit изучила чехол Smart Battery Case, предназначенный для защиты и подзарядки iPhone 11.
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Врач рассказала, кому вредно пить чай

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила в беседе с "Аргументами и фактами", что чай является тонизирующим напитком, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье.
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Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

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Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
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Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
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Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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Спорт

Минспорта пригрозило ВФЛА лишением аккредитации

Как сообщил после заседания комиссии ведомства по аккредитации глава министерства Павел Колобков, если федерация не исполнит мероприятия дорожной карты и не решит вопрос, связанный с проведением досрочных выборов руководства, на следующей комиссии по аккредитации будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации этой организации.
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Космос

Космонавты прокомментировали поломку туалетов на МКС

Известия 07:10
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

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Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

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Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

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Новый Kia Sorento впервые показали без камуфляжа

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Росстандарт создал карту качества топлива в России

Росстандарт по итогам проверок в 2019 году создал карту качества топлива на российских АЗС.
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Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Коммерсантъ 06:49
Общество

Путин приехал в СПбГУ проститься с Вербицкой

Президент России Владимир Путин приехал в СПбГУ, где в эти минуты проходит гражданская панихида по президенту вуза Людмиле Вербицкой.
Мойка78 05:20
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
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Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
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Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска

Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.
StarHit.ru вчера в 07:00
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Политика

В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией

Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией, 27 ноября заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе в интервью ТАСС.
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Политика

Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом

Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
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Общество

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Авто

Datsun отзовет почти 1,7 тыс. автомобилей в России

Российский дилер Datsun (подразделение Nissan) отзывает в России 1 тыс. 677 автомобилей марки Dатsип on-DO / mi-DO из-за возможного несоответствия специфики материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов.
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