Экономика
ВедомостиСбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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с чего всё началось
Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».РБКвчера в 23:01
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Сбербанк предоставит кредит 2 млрд рублей на строительство платной дороги в Москве
Коммерсантъвчера в 23:47
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