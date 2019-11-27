Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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с чего всё началось

Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».
РБКвчера в 23:01

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Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Моя Москва.онлайн01:54

Сбербанк предоставит кредит 2 млрд рублей на строительство платной дороги в Москве

Коммерсантъвчера в 23:47

Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

РБКвчера в 23:01
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