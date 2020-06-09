Экономика
REGNUMСбербанк прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%
Греф отметил, что в Европейском союзе ожидается снижение приблизительно на 7,5%, а в США — на 6−7%. «Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская», — заключил глава Сбербанка.
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Здоровье
Коронавирус подтвердился у 220 человек в Воронежской области
С начала эпидемии коронавирус подтвердился у 3285 человек. Из них 1699 выздоровели, 19 пациентов спасти не удалось.
Воронежский городской портал 03:06
Политика
Россия назвала условия для соглашения с США по ядерному оружию
Соглашение с США в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет достигнуто только с учетом интересов России.
Lenta.ru 13:49
Происшествия
В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными
В городе Авдеевка в Донецкой области во вторник, 9 июня, подорвался автомобиль ВС Украины, в результате чего десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы.
Газета.Ru 13:55
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу
Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Газета.Ru 13:36
Армия и оружие
Бойцы НМ ДНР подавили ответным ударом огневые точки боевиков ВСУ
ИА Новороссия вчера в 08:41
Происшествия
В ульяновском СИЗО произошел бунт
В соцсетях вскоре появилась информация, что в ульяновском СИЗО бунтуют заключенные.
Ульяновская правда 10:49
Футбол
Новый спортивный сезон российской премьер-лиги начнется 1 августа
Исполком Российского футбольного союза утвердил даты проведения следующего сезона в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 12:59
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
Происшествия
Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
Взгляд.ру 12:52
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг
Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.
ТАСС 13:34
Игры
«Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов
Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Общество
Сервисы каршеринга не смогли запустить поминутную аренду в Москве
Каршеринговые сервисы не смогли запустить 9 июня поминутную аренду автомобилей в Москве из-за отсутствия распоряжения городских властей.
Коммерсантъ 13:49
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ вчера в 23:24
Общество
По слухам, Far Cry 6 анонсируют уже в июле
Необычное местоположение представляет большой интерес: предыдущие части серии перемещали игрока в экзотические места, такие как Африка, Кират и тропические острова, но действие Far Cry 5 происходило в Северной Америке.
Evo-rus.com 11:50
Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
Политика
Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на выборах
Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, затронул тему предстоящих выборов президента страны.
Городовой 08:11
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд отправить Дерипаску в тюрьму
Чернухин подал иск в Высокий суд Лондона, в котором потребовал отправить своего оппонента за решетку за неуважение к суду.
Югополис 09:25
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Наука
Петербургские ученые воссоздали мозг динозавра в 3D
Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета создали подробную 3D-модель головного мозга и окружающих кровеносных сосудов древнего анкилозавра, сообщается в статье, опубликованной научным изданием Biological Communications.
NewInform 07 июня в 05:07
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Транспорт
Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов
Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
Gorod48 09:31
Гаджеты
Выпуск Nokia 6.3, 7.3 и 9.3 PureView снова откладывается
Ожидалось, что HMD Global представит новое семейство смартфонов Nokia, в которое войдут модели 6.3, 7.3 и 9.3, в третьем квартале этого года.
3DNews 13:00
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28