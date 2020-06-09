Экономика
REGNUMСбербанк прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%
Греф отметил, что в Европейском союзе ожидается снижение приблизительно на 7,5%, а в США — на 6−7%. «Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская», — заключил глава Сбербанка.
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Греф: Россия справится с восстановлением после коронавируса лучше Европы или США
Вести.Ruвчера в 08:59
Греф: российская экономика справится с восстановлением после COVID-19 лучше европейской
ТК Звездавчера в 08:48
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Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
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Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
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Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
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Пекин усомнился, что коронавирус возник в Китае
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Газета Кемерова 05:40
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Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
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ПРАЙМ 03:19
Политика
В Кремле указали на недопустимость ошибок на сайте про поправки в Конституцию
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Общество
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В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
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Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз
Показатель заболеваемости за неделю превысил среднемноголетний уровень в 20 раз, передаёт РБК, ссылаясь на слова начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.
78.ru вчера в 10:48
Экономика
ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей
Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.
РБК 01:30
Происшествия
По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3
8 июня обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Коммерсантъ 05:36
Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
РИА Новости 04:36
Происшествия
В Редкино вандалы разгромили кладбище
9 июня в поселке Редкино Конаковского района вандалы разгромили Быковское кладбище. Местные жители насчитали 116 поваленных надгробий.
ТИА 05:12
Авто
Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard
Tvoe-avto.com вчера в 10:09
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Принято решение, что они состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Российская газета 05:03
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:07
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Происшествия
Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного Управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
Здоровье
В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса
Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
Происшествия
Прокуратура Швеции закрыла расследование убийства Улофа Пальме
По словам прокуроров, убийство совершил дизайнер Стиг Энгстрём, ранее проходивший по делу свидетелем.
Коммерсантъ 05:27
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Общество
В России резко подешевели медицинские маски
Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей.
Lenta.ru 06:06
Авто
Haval назвал дату продаж нового Haval H6
Марка Haval готовит к дебюту новое поколение самого популярного кроссовера бренда Haval H6.
Новые автомобили 06 июня в 23:13
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ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Российская газета 01:41