Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

Греф отметил, что в Европейском союзе ожидается снижение приблизительно на 7,5%, а в США — на 6−7%. «Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская», — заключил глава Сбербанка.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Сбербанк прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

REGNUMвчера в 12:58

Греф обнадежил Путина отрицательным ростом ВВП: Лучше США

Национальная служба новостейвчера в 08:29

Сбербанк ожидает снижения ВВП РФ в 2020 году на 4,2–4,5%

News.ruвчера в 09:01

Греф: Россия справится с восстановлением после коронавируса лучше Европы или США

Вести.Ruвчера в 08:59

Греф: российская экономика справится с восстановлением после COVID-19 лучше европейской

ТК Звездавчера в 08:48

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

ТАССвчера в 08:40

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%

Коммерсантъвчера в 09:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество

У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы

Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
314
Происшествия

МВД подтвердило, что Ефремов был в машине один в момент ДТП

Газета.Ru 04:55
366
Авто

Skoda представила внедорожный универсал Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
1
Общество

Пекин усомнился, что коронавирус возник в Китае

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил о сомнениях Пекина в том, что коронавирус возник именно в Китае.
Газета Кемерова 05:40
12
Гаджеты

Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12

Владельцы китайских смартфонов Xiaomi и Redmi сообщили о странностях в прошивке MIUI 12.
ПРАЙМ 03:19
8
Политика

В Кремле указали на недопустимость ошибок на сайте про поправки в Конституцию

Неточности и ошибки на сайте дистанционного голосования по поправкам в Конституцию должны быть устранены, всё должно быть точно и безупречно, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:13
Общество

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных

В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
26
Общество

В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Ведомости 06:03
488
Здоровье

Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз

Показатель заболеваемости за неделю превысил среднемноголетний уровень в 20 раз, передаёт РБК, ссылаясь на слова начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.
78.ru вчера в 10:48
108
Экономика

ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей

Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.
РБК 01:30
8
Происшествия

По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3

8 июня обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Коммерсантъ 05:36
125
Политика

Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
1,1K
Здоровье

Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан

Lenta.ru 05:41
70
Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

Ведомости 05:39
333
Армия и оружие

США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном

РИА Новости 04:36
12
Общество

Летающий мотоцикл российского разработчика рухнул в Дубае

НТВ 05:57
Происшествия

В Редкино вандалы разгромили кладбище

9 июня в поселке Редкино Конаковского района вандалы разгромили Быковское кладбище. Местные жители насчитали 116 поваленных надгробий.
ТИА 05:12
Авто

Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard

Tvoe-avto.com вчера в 10:09
7
Политика

Выборы губернатора Кубани назначены на 13 сентября

Принято решение, что они состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Российская газета 05:03
13
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:07
Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
112
Происшествия

Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного Управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
Здоровье

В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса

Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
31
Происшествия

Прокуратура Швеции закрыла расследование убийства Улофа Пальме

По словам прокуроров, убийство совершил дизайнер Стиг Энгстрём, ранее проходивший по делу свидетелем.
Коммерсантъ 05:27
50
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
2,9K
Общество

В России резко подешевели медицинские маски

Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей.
Lenta.ru 06:06
47
Авто

Haval назвал дату продаж нового Haval H6

Марка Haval готовит к дебюту новое поколение самого популярного кроссовера бренда Haval H6.
Новые автомобили 06 июня в 23:13
5
Транспорт

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

Российская газета 01:41
271
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное