Экономика
REGNUMСбербанк прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%
Греф отметил, что в Европейском союзе ожидается снижение приблизительно на 7,5%, а в США — на 6−7%. «Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская», — заключил глава Сбербанка.
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Греф: российская экономика справится с восстановлением после COVID-19 лучше европейской
ТК Звездавчера в 08:48
Греф: Россия справится с восстановлением после коронавируса лучше Европы или США
Вести.Ruвчера в 08:59
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Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
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Общество
KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
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«ВКонтакте» инвестирует в «Клипы» 1 млрд рублей
«ВКонтакте» собирается инвестировать 1 млрд рублей в недавно запущенный сервис «Клипы». Об этом Sostav сообщили представители соцсети.
Sostav.ru 04:45
Общество
У 242 человек за сутки в Воронежской области подтвердился коронавирус
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Общество
В Северную Осетию направлена новая бригада врачей из Москвы для борьбы с COVID-19
В Северную Осетию направлена новая бригада врачей из Москвы для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
15-й Регион (Северная Осетия) 06:11
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика вчера в 05:42
Происшествия
Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу
Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 07:08
Происшествия
Руководство компании «Ариант» подозревают в афере на 187 млн рублей
Правоохранители провели проверку и выяснили, что неустановленное лицо ООО «Агрофирмы Ариант» без законных на то оснований получило возмещение из бюджета суммы налога на добавленную стоимость (НДС), а в налоговый орган предоставило недостоверные сведения.
31 канал Челябинска 07:47
Происшествия
За автомобилем Ефремова числятся 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей
За принадлежащим Михаилу Ефремову Jeep Grand Cherokee числится 155 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 275 000 рублей.
Российская газета 04:08
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене
На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
Woman.ru 07:01
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Политика
Евросоюз одобрил продление санкций против России
Постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций против России еще на один год за присоединение Крыма.
Lenta.ru 07:19
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
Происшествия
Видео допроса Ефремова появилось в Сети
ФАН вчера в 22:15
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт 08 июня в 18:59
Шоу-бизнес
Нагиев впервые рассказал о чувствах к возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Нагиев публично рассказал об отношениях с самой главной женщиной в своей жизни.
iReactor 06:34
Происшествия
Директор и главный инженер ТЭЦ в Норильске задержаны после аварии
По делу о разливе нефти в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, сообщил Следственный комитет России (СК).
Ведомости 05:59
Происшествия
Актер Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Актер Иван Стебунов заявил, что сообщения СМИ о том, что он вместе с женой находился в машине артиста Михаила Ефремова в момент ДТП, устроенного последним в Москве, не соответствуют действительности.
Известия вчера в 03:01
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 07:12
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае)», — говорится в сообщении.
РБК 08:00
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»
Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания 08 июня в 12:39
Политика
«Они не должны были лететь». В суде по делу о сбитом «Боинге» прокуратура представила свои доказательства: самолет был сбит ракетой «земля-воздух» из «Бука» в Снежном
8 июня в окружном суде Гааги Схипхол продолжился процесс по делу о сбитом малайзийском «Боинге» MH-17, выполнявшем рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Новая газета вчера в 11:57