Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

Греф отметил, что в Европейском союзе ожидается снижение приблизительно на 7,5%, а в США — на 6−7%. «Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская», — заключил глава Сбербанка.
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Сбербанк прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

REGNUM12:58

Греф: Россия справится с восстановлением после коронавируса лучше Европы или США

Вести.Ru08:59

Сбербанк ожидает снижения ВВП РФ в 2020 году на 4,2–4,5%

News.ru09:01

Греф: российская экономика справится с восстановлением после COVID-19 лучше европейской

ТК Звезда08:48

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

ТАСС08:40

Греф обнадежил Путина отрицательным ростом ВВП: Лучше США

Национальная служба новостей08:29

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%

Коммерсантъ09:38
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Происшествия

Адвокат: Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП

Аргументы недели 04:22
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Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
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Происшествия

Актеру Ефремову предъявлено обвинение в смертельном ДТП

REGNUM 13:18
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Экономика

Страховка покрыла $30 млн ущерба «Норникеля» от аварии в Норильске

«Норникель» получил страховую выплату $30 млн за пострадавшее в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске имущество, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор и старший вице-президент компании Сергей Малышев.
Ведомости 13:36
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Экономика

Сбербанк рефинансировал россиянам кредиты на сумму около 1 трлн рублей

Сбербанк на конец мая реструктурировал по государственным и собственным типовым программам, а также по индивидуальным решениям корпоративные кредиты, общая сумма задолженности по которым превышает 1 трлн рублей.
ТАСС 08:40
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Авто

Начался тестовый выпуск двигателей для тяжёлых грузовиков «КамАЗ» К5

Серийное производство нового дизеля начнется в начале 2021 года.
110km.ru вчера в 14:08
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
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Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
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Общество

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
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Политика

Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
302
Политика

Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил договоренность с США о встрече по ядерному разоружению 22 июня в Вене.
Газета.Ru 10:00
Космос

Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся раз в 157 дней

Международной команде ученых удалось зафиксировать очередной случай цикличной передачи из космоса мощных коротких радиосигналов, повторяющихся каждые 157 дней, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 03:03
21
Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
32
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Российская газета 01:56
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
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Единоборства

UFC раскрыл местоположение бойцовского острова и назвал даты турниров

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила местоположение так называемого бойцовского острова и анонсировала даты проведения турниров.
RT на русском 12:15
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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Экономика

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
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Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»

Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания вчера в 12:39
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Авто

«Автотор» приостановит сборку автомобилей BMW

Автоновости дня вчера в 14:07
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Общество

Ветерану из ролика о поправках после оскорблений Навального стало плохо

Известия 12:49
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Культура

Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони

В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
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Происшествия

Шлеменко призвал к показательному делу против Ефремова

Двукратный победитель Гран-при Bellator, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко призвал к показательному делу против актера Михаила Ефремова, по вине которого в результате ДТП в центре Москвы погиб Сергей Захаров.
Спорт день за днем 11:21
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Армия и оружие

В Иране приговорили к смерти обвиняемого в гибели генерала Сулеймани

Обвиняемый, по версии следствия, сотрудничал с «Моссад» и ЦРУ и передавал им данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани.
Телеканал RTVI 05:03
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Общество

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
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Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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