Экономика
REGNUMСбербанк прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%
Греф отметил, что в Европейском союзе ожидается снижение приблизительно на 7,5%, а в США — на 6−7%. «Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская», — заключил глава Сбербанка.
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Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
Экономика
Страховка покрыла $30 млн ущерба «Норникеля» от аварии в Норильске
«Норникель» получил страховую выплату $30 млн за пострадавшее в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске имущество, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор и старший вице-президент компании Сергей Малышев.
Ведомости 13:36
Экономика
Сбербанк рефинансировал россиянам кредиты на сумму около 1 трлн рублей
Сбербанк на конец мая реструктурировал по государственным и собственным типовым программам, а также по индивидуальным решениям корпоративные кредиты, общая сумма задолженности по которым превышает 1 трлн рублей.
ТАСС 08:40
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Авто
Начался тестовый выпуск двигателей для тяжёлых грузовиков «КамАЗ» К5
Серийное производство нового дизеля начнется в начале 2021 года.
110km.ru вчера в 14:08
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Политика
Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Общество
Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
Политика
Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил договоренность с США о встрече по ядерному разоружению 22 июня в Вене.
Газета.Ru 10:00
Космос
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся раз в 157 дней
Международной команде ученых удалось зафиксировать очередной случай цикличной передачи из космоса мощных коротких радиосигналов, повторяющихся каждые 157 дней, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 03:03
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Российская газета 01:56
Единоборства
UFC раскрыл местоположение бойцовского острова и назвал даты турниров
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила местоположение так называемого бойцовского острова и анонсировала даты проведения турниров.
RT на русском 12:15
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»
Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания вчера в 12:39
Авто
«Автотор» приостановит сборку автомобилей BMW
Автоновости дня вчера в 14:07
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Культура
Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони
В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Происшествия
Шлеменко призвал к показательному делу против Ефремова
Двукратный победитель Гран-при Bellator, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко призвал к показательному делу против актера Михаила Ефремова, по вине которого в результате ДТП в центре Москвы погиб Сергей Захаров.
Спорт день за днем 11:21
Армия и оружие
В Иране приговорили к смерти обвиняемого в гибели генерала Сулеймани
Обвиняемый, по версии следствия, сотрудничал с «Моссад» и ЦРУ и передавал им данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани.
Телеканал RTVI 05:03
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14