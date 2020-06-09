Напомним, согласно последней оценке Банка России, ВВП страны в 2020 году снизится приблизительно на 4−6%.

Сбербанк прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

Политика Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет. 669

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