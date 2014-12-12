С другой стороны, депозиты к концу 2019 года устремятся к уровню 6 – 6,3%, а при прогнозируемой ключевой ставке окажутся в диапазоне 3, 3 – 4,5%, указал Антон Покатович.

с чего всё началось

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