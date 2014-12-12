Финансы

ВедомостиВедомостиСбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. – до 7%. Набиуллина 10 октября сообщила, что в ближайшее время ЦБ уточнит в сторону снижения прогноз по инфляции на 2019 г. Министерство экономического развития ожидает, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%.
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с чего всё началось

Пятерка по ключевой: ставка ЦБ может достигнуть 5% через два года

С другой стороны, депозиты к концу 2019 года устремятся к уровню 6 – 6,3%, а при прогнозируемой ключевой ставке окажутся в диапазоне 3, 3 – 4,5%, указал Антон Покатович.
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