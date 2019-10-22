Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский. По его словам, в целом прогноз Сбербанка смелее текущих ожиданий рынка.
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Сбербанк спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 6% в 2019 году

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Минфин поддерживает план ЦБ РФ по дальнейшему снижению ключевой ставки

Zaim.comвчера в 03:04
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В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
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Завершились переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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В Японии на турнире по бирманскому боксу отправили в нокаут судью

В Японии на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan произошел курьезный эпизод, главным героем которого стал рефери одного из поединков.
РИА Новости 07:11
Общество

Количество заключенных в России достигло исторического минимума

"Следуют отметить, что численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории России", — добавили в пресс-бюро.
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Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
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Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
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Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
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Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

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«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

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Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

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Смартфон Samsung Galaxy A51 предстал в бенчмарке с чипом Exynos 9611

Использован фирменный процессор Exynos 9611.
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11-летняя синхронистка погибла во время тренировки в Перми

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Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

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В ДНР украинского журналиста осудили на 15 лет за шпионаж

15 лет тюрьмы получил украинский журналист Станислав Асеев по решению Апелляционной палаты Верховного суда самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
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Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

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Коммерсантъ 10:56
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«Авито»: В Калининградской области дорожает загородная недвижимость

Цена загородного дома в Калининградской области составила 3,7 млн рублей. Это почти вдвое больше среднего показателя по России.
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В Сети появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
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Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

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Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
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