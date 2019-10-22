Финансы
ВедомостиСбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Космос
Первую российскую многоразовую ракету хотят запустить уже в 2020 году
Naked Science 06:36
Происшествия
В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке
Пять человек погибли, еще двое госпитализированы после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального главка МВД.
ТАСС 11:13
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 04:31
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ вчера в 06:09
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции
США готовы к военным действиям против Турции в случае необходимости, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей
Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.
Газета.Ru 09:33
Политика
Путин наградил Шохина и Шмакова орденами
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:14
Хоккей
Клинкхаммер: «Хартли поставил „Авангарду“ очень североамериканский стиль, мы становимся все сильнее»
Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер рассказал об игре под руководством канадца Боба Хартли.
Sport24.ru 04:20
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 06:42
Общество
В России покажут первое православное реалити-шоу на острове
В монастыре Ниловой Пустыни, находящемся на острове озера Селигер, снимут первое российское православное реалити-шоу.
Lenta.ru 10:59
Общество
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
Здоровье
Детское хирургическое отделение больницы № 40 переедет в Сормово
Детское хирургическое отделение больницы № 40 в Автозаводском районе откроется на базе многопрофильного детского стационара больницы № 27 Сормовского района.
КП - Нижний Новгород 09:39
Авто
Hyundai презентовала новый Hyundai Creta
Корейский автопроизводитель официально опубликовал информацию о второй генерации кроссовера Hyundai ix25, который в России и на ряде других рынков известен под именем Creta.
SpeedMe вчера в 07:11
Единоборства
Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу
Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Allboxing.ru 04:33
Армия и оружие
ВСУ продвинулись относительно позиций, занятых ими до отвода у Золотого
ВСУ продвинулись вперед относительно тех позиций, которые они занимали до разведения сил и средств у Золотого в 2016 году.
ИА Новороссия 06:54
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости вчера в 11:51
Наука
Возникновение аутизма связали с недостатком белка в плаценте
Американские ученые связали возникновение аутизма с недостатком белка в плаценте.
МедиаПоток вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала нового бойфренда
«Спокойной ночи, мой король!» - написала Феофилактова под снимком. Звезда также показала фанатам подаренное бойфрендом кольцо.
Актуальные Новости 07:47
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Рифей-Пермь 06:43
Авто
Новый BMW M3 заметили без камуфляжа
В социальных сетях опубликовали фото нового BMW M3.
Тарантас Ньюс 03:26
Общество
Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола
Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
РИА Новости 10:44
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке
Ставки по ипотечному кредиту будут снижены для тех россиян, которые приобретают строящееся с использованием эскроу-счетов жилье, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 05:00
Футбол
«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 06:15
Экономика
Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»
20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.
РБК 05:40
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Армия и оружие
«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ
Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Военное обозрение вчера в 05:59
Авто
Эксперты рассказали о преимуществах турбомоторов
Эксперты журнала «За рулем» поделились своим мнением на этот счет, объяснив, почему именно за наддувными двигателями – будущее.
Автоновости дня 08:54
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56