Экономика
Мой БрянскСбербанк прогнозирует спад ВВП РФ на 4,2%
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Общество
Попова назвала условия для усиления режима ограничений к 12 мая
Если россияне серьезно не отнесутся к режиму ограничений на майских праздниках, то его придется усилить.
Известия 05:32
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Общество
Стало известно, как почта России будет работать в майские праздники
Отмечено, что 2,3,6,7 и 10 мая отделения почты России будут работать по установленному графику, а доставка пенсий будет осуществляться в штатном режиме, сообщает пресс-служба УФПС Республики Марий Эл АО «Почта России».
Газета Йошкар-Ола 04:43
Здоровье
В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека
На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.
Екатеринбург Онлайн 03:23
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом
В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений.
Росбалт вчера в 11:30
Футбол
Еще один футболист выступил с критикой властей
«Рамблер» писал, что ранее Евгений Фролов резко осудил власти России за недостаточные, по его мнению, меры поддержки населения во время пандемии коронавируса.
Рамблер 04:43
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM вчера в 03:55
Общество
В Москве на поддержку социальной сферы направили 110 млрд рублей
Власти Москвы выделили 110 млрд рублей на поддержку населения, системы здравоохранения и городского хозяйства.
Известия 05:20
Общество
В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса
Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
RT на русском 05:55
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Энергетика
Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс вчера в 22:09
Здоровье
Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области
По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 06:00
Футбол
Президент Бразилии: «У футболистов мало шансов умереть от COVID-19»
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что чемпионат страны по футболу, перенесенный на май, нужно обязательно возобновить.
Soccer.ru 02:11
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
Общество
Прокуратура проверит данные о закупке масок по 425 рублей в Саратове
Прокуратура оценит обоснованность расходов на средства индивидуальной защиты и соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Профиль вчера в 05:04
Футбол
Роналду сдал информацию о Дибале, чтобы не возвращаться в Турин
Евро-футбол.ру вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Айза Анохина страдает от болей после пластики лица
Айза Анохина страдает от болей после пластики лица Айза Анохина перенесла пластическую операцию.
Экспресс газета 01:22
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Происшествия
В российском городе предотвратили теракты
В Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ России предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов.
Lenta.ru 29 апреля в 19:49
Происшествия
Пропавший под Курском ребенок найден мертвым
В Курской области нашли тело пропавшего 29 апреля трехлетнего мальчика.
Российская газета 06:12
Здоровье
Россия догоняет Италию. Как развивается эпидемия у нас и в других странах — изучаем на графиках
Линия прогноза по России (пунктирная линия) построена только на основании прироста зараженных за последние десять дней — мы взяли среднее число за сутки и показали, что будет, если такой прирост сохранится.
Екатеринбург Онлайн 05:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина за клевету
Телеведущая требует от продюсера «Ласкового мая» 2, 5 млн рублей компенсации за оскорбления и клевету, информирует телеграм-канал Mash.
Рамблер 04:55
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
Общество
40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02