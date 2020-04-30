Сбербанк прогнозирует уменьшение ВВП России в 2020 году на 4,2%. пишет ТАСС.

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 155

Общество Стало известно, как почта России будет работать в майские праздники Отмечено, что 2,3,6,7 и 10 мая отделения почты России будут работать по установленному графику, а доставка пенсий будет осуществляться в штатном режиме, сообщает пресс-служба УФПС Республики Марий Эл АО «Почта России».

Здоровье В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.

Общество Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений. 34

Футбол Еще один футболист выступил с критикой властей «Рамблер» писал, что ранее Евгений Фролов резко осудил власти России за недостаточные, по его мнению, меры поддержки населения во время пандемии коронавируса.

Общество В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. 157

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 689

Энергетика Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%). 10

Здоровье Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией. 4

Футбол Президент Бразилии: «У футболистов мало шансов умереть от COVID-19» Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что чемпионат страны по футболу, перенесенный на май, нужно обязательно возобновить.

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 975

Происшествия В российском городе предотвратили теракты В Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ России предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов. 2,2K

Здоровье Россия догоняет Италию. Как развивается эпидемия у нас и в других странах — изучаем на графиках Линия прогноза по России (пунктирная линия) построена только на основании прироста зараженных за последние десять дней — мы взяли среднее число за сутки и показали, что будет, если такой прирост сохранится.