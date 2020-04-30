Финансы

Мой БрянскМой БрянскСбербанк прогнозирует спад ВВП РФ на 4,2%

Сбербанк прогнозирует уменьшение ВВП России в 2020 году на 4,2%. пишет ТАСС.
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ТАСС10:31

Сбербанк прогнозирует спад ВВП России на 4,2%

Коммерсантъ12:07
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Скворцова рассказала о выходе России на плато по коронавирусу

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Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
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Спортивный комментатор Василий Уткин ответил на угрозы телеведущего Владимира Соловьева, который намекнул на физическую расправу над ним и призвал оппонента «озираться по сторонам».
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Курский реаниматолог рассказал в YouTube о ситуации в Семашко

В четверг, 30 апреля в YouTube был опубликован новый выпуск канала "Редакция", в котором журналист Алексей Пивоваров пообщался с врачами, которые сейчас работают на передовой и лечат пациентов с коронавирусом.
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В США создали трехмерную модель распространения коронавируса в самолете.
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В Ростовской области введут обязательный масочный режим

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