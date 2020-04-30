Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк прогнозирует спад ВВП России на 4,2%

В 2020 году ВВП России снизится на 4,2%, прогнозирует Сбербанк. Однако в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться, и рост ВВП составит 3,1%, сообщают информагентства со ссылкой на прогноз кредитной организации.
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Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара более чем на 6 рублей

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Сбербанк дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы

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В Сбербанке дали прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы

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ВВП РФ в 2020 году снизится на 4,2%, инфляция составит 3,7% - Сбербанк

Финмаркет12:04

Сбербанк прогнозирует спад ВВП России на 4,2%

Коммерсантъ12:07
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В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

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В посольстве России призывают Госдеп США отказаться от попыток искажения исторических фактов о решающем вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом и прекращение холокоста.
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Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
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Британские истребители сопроводили российские военные самолеты

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Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»

Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
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В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
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Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

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В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом

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Украина ввела спецпошлины на российский уголь

С 1 мая на Украине вступают в силу спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. Решение принято «для защиты внутреннего рынка».
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
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Собянин определил условия продления срока действия проездных

Ранее сообщалось, что срок действия неиспользованных проездных на общественный транспорт Москвы продлят после 1 мая, если в период самоизоляции было не более шести поездок.
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В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

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В Таджикистане запретили русифицированные фамилии и отчества

В Таджикистане законодательно запретили русифицированные отчества и фамилии при регистрации новорожденных.
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Как сообщает телеканал Sky News, представитель Всемирной организации здравоохранения в КНР Гауден Галеа сообщил журналистам, Китай не пригласил экспертов ВОЗ принять участие в расследовании обстоятельств начала пандемии коронавируса, не смотря на неоднократные запросы организации.
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Умерла солистка группы «Фристайл»

На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
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NASA готовится к запуску солнечного парусника

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График выплаты пенсий изменится в Алтайском крае в мае

По данным ведомства, из 756 738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через «Почту России», остальные – через кредитные организации.
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Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России

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Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
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Проверять наличие пропусков в Подмосковье начнут дорожные камеры

С 1 мая в Подмосковье наличие цифровых пропусков у водителей начнут контролировать камеры фотовидеофиксации.
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