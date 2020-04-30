Финансы
КоммерсантъСбербанк прогнозирует спад ВВП России на 4,2%
В 2020 году ВВП России снизится на 4,2%, прогнозирует Сбербанк. Однако в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться, и рост ВВП составит 3,1%, сообщают информагентства со ссылкой на прогноз кредитной организации.
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Комментарии
Здоровье
В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза
В каждом третьем регионе России в январе—феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмонией.
РБК 08:46
Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
Политика
В посольстве России отметили попытку Госдепа США переписать историю
В посольстве России призывают Госдеп США отказаться от попыток искажения исторических фактов о решающем вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом и прекращение холокоста.
RT на русском 18:08
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Кино
Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»
Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
КиноПоиск 09:57
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru вчера в 01:25
Общество
В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом
Еще 47 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 15:21
Экономика
Украина ввела спецпошлины на российский уголь
С 1 мая на Украине вступают в силу спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. Решение принято «для защиты внутреннего рынка».
Известия 20:18
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
Общество
Собянин определил условия продления срока действия проездных
Ранее сообщалось, что срок действия неиспользованных проездных на общественный транспорт Москвы продлят после 1 мая, если в период самоизоляции было не более шести поездок.
РИА Новости 19:11
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Политика
В Таджикистане запретили русифицированные фамилии и отчества
В Таджикистане законодательно запретили русифицированные отчества и фамилии при регистрации новорожденных.
Фергана вчера в 05:29
Общество
Китай не пригласил ВОЗ к расследованию о начале пандемии коронавируса
Как сообщает телеканал Sky News, представитель Всемирной организации здравоохранения в КНР Гауден Галеа сообщил журналистам, Китай не пригласил экспертов ВОЗ принять участие в расследовании обстоятельств начала пандемии коронавируса, не смотря на неоднократные запросы организации.
Московский Комсомолец 19:38
Кино
Актёра Яна Цапника превратили в Клинта Бартона из «Мстителей»
В Сети появилось забавное видео, в котором российского актёра Яна Цапника превратили в Соколиного Глаза из "Мстителей".
Газета Metro 09:15
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
Известия 18:43
Общество
График выплаты пенсий изменится в Алтайском крае в мае
По данным ведомства, из 756 738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через «Почту России», остальные – через кредитные организации.
Катунь 24 02:14
Здоровье
Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России
Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН, врач-инфекционист Елена Белова заявила о пародоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
Страна Советов on-line 12:38
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском 18:43
Транспорт
В Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году
В Амурской области новый мост через реку Зея начнут строить в 2020 году.
Российская газета 27 апреля в 23:55
Происшествия
В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью
Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 05:41
Общество
Проверять наличие пропусков в Подмосковье начнут дорожные камеры
С 1 мая в Подмосковье наличие цифровых пропусков у водителей начнут контролировать камеры фотовидеофиксации.
Российская газета 14:13
Авто
УАЗ показал дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня вчера в 05:07