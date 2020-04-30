Финансы
КоммерсантъСбербанк прогнозирует спад ВВП России на 4,2%
В 2020 году ВВП России снизится на 4,2%, прогнозирует Сбербанк. Однако в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться, и рост ВВП составит 3,1%, сообщают информагентства со ссылкой на прогноз кредитной организации.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:19, Ашберн
Комментарии
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Новые данные показали, сколько килограмм метеоритов попадает на Землю
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Вышел первый трейлер Assassin’s Creed Valhalla. Цена в России
Студия Ubisoft выложила первый трейлер следующей части популярной игры Assassin's Creed.
Вести.Ru 12:42
Общество
В российском регионе прошел черный дождь
В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
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Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
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Политика
Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Мишустину
Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом российскому премьеру Михаилу Мишустину.
ПолитРоссия 12:55
Киберспорт
Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными
30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru 03:09
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Разведка США сделала заявление о природе коронавируса
«Разведывательное сообщество согласно с широким научным консенсусом, что вирус, вызывающий COVID-19, не был создан человеком или генетически модифицирован», — говорится в сообщении управления DNI.
РБК 12:53
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
Космос
Обнаруженная экзопланета свергает короля планетарной системы Кеплер-88
Используя инструмент Эшелле-спектрометра высокого разрешения на десятиметровом телескопе Keck I, ученые определили, что планета Kepler-88 d вращается вокруг своей звезды каждые четыре года, и ее орбита не круглая, а эллиптическая.
Машины и Механизмы 09:04
Общество
Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России
Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН, врач-инфекционист Елена Белова заявила о пародоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
Страна Советов on-line 12:38
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Гаджеты
Смартфон HTC Desire 20 Pro получит пять камер
Sibnet Новости 11:09
Здоровье
С больными коронавирусом могут происходить уникальные ситуации
Инфицированные коронавирусом могут чувствовать себя вполне нормально, но в это же время их организм может подвергаться уникальным нагрузкам.
MedikForum.ru вчера в 18:39
Политика
Депутат Макаров спрогнозировал переход к новой модели государства
Борьба с кризисом, по мнению Мау, приведет к рождению новых институтов и правил, одни из которых окажутся краткосрочными, а другие останутся надолго.
РБК 13:08
Здоровье
Проценко рассказал о возрасте новых пациентов больницы в Коммунарке
Главный врач московской Городской клинической больницы №40 Денис Проценко рассказал о возрасте поступающих пациентов.
RT на русском 11:54
Общество
На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки
Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
Эхо Москвы 09:32
Кино
Известный блогер призвал всех 1 мая посмотреть фильм «Шугалей» на НТВ
Премьера фильма «Шугалей», посвященного судьбе ученых-социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, состоится 1 мая на НТВ, начало в 21.00.
Блокнот.ру 11:18
Общество
Собянин объяснил, как продлить ранее выданные пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что сегодня после доработки цифровой платформы mos.ru открывается сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу.
Московский Комсомолец вчера в 07:03
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила низкую смертность от коронавируса в РФ.
News.ru 10:44
Происшествия
Россиян осудили за подрыв автомобиля украинского разведчика
Голосеевский районный суд Киева приговорил к семи и восьми годам заключения двух граждан России, которых признали виновными в подрыве автомобиля сотрудника украинской разведки 4 апреля 2019 года.
Lenta.ru 13:05
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Пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку врачей
В Международный день джаза, 30 апреля, пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party.
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Авто
Toyota готовит новый кроссовер Corolla Cross
Судя по шпионским снимкам, опубликованным порталом Motor1.com, дизайн кормы и силуэт Corolla Cross (возможно, именно так и будет называться новый SUV) возьмет от «старшего» кроссовера RAV4, а основные узлы, агрегаты и платформу GA-C разделит с «базовым» седаном Corolla.
Автоновости дня вчера в 08:05
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В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 28 апреля в 06:29
Происшествия
В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками
Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
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Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
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Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского
Игромания.ру 07:16