Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк прогнозирует ущерб России от кибератак в несколько триллионов

Ущерб, нанесённый российской экономике кибератаками в 2020 году, может составить 3,5—3,6 трлн рублей. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «По предварительным оценкам, ущерб по текущему году может составить 3,5—3,6 трлн рублей», — приводит ТАСС его слова.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Сбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40%

РБК07:51

Сбербанк оценил потери экономики РФ от кибератак в 2019 году почти в 2,5 трлн рублей

ТАСС04:23

Эксперты оценили потери экономики России от кибератак в 2020 году

Национальная служба новостей06:11

Сбербанк оценил сумму потерь экономики России от кибератак в 2020 году

Известия05:52

Сбербанк оценил ущерб экономике России от кибератак в 2019 году в 2,5 трлн рублей

Коммерсантъ05:40

Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей

Комсомольская правда04:40

Сбербанк прогнозирует ущерб России от кибератак в несколько триллионов

RT на русском06:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:46, Ашберн
Политика

Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули посты вице-премьеров

Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко покинули должности вице-премьеров, некоторые из них остались в составе обновленного правительства России.
РИА Новости 13:12
Политика

Мединский покидает пост министра культуры

К числу покинувших свой пост министров присоединились — министр труда и соцзащиты Максим Топилин, замперд правительства Дмитрий Козак и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Живая Кубань 08:14
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости вчера в 17:49
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru 12:31
Футбол

Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
РИА Новости 10:33
Здоровье

В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Интерфакс 14:39
Происшествия

Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре

Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.
РИА Новости 10:27
Космос

«Хаббл» наблюдает галактику из известного каталога на новом снимке

AstroNews.ru 19 января в 20:51
Политика

Полный список нового правительства: кто ушел и кто пришел

C момента объявления об отставке прежнего правительства и назначения нового премьера аналитики гадали, кто войдет в новый состав кабмина.
Московский Комсомолец 12:42
Политика

Сербия ожидает получения газа из «Турецкого потока» до конца года

Сербский лидер Александр Вучич выразил надежду на то, что страна получит первый газ из «Турецкого потока» до конца года.
RT на русском 11:50
Политика

Путин поставил задачу новому правительству

Ранее глава государства подписал указ, формирующий структуру нового правительства.
Lenta.ru 12:12
Шоу-бизнес

Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Происшествия

В Ростове-на-Дону аварийно сел SSJ100, летевший в Нижний Новгород

Самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за срабатывания датчика топлива, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Политика

Украинский Boeing 737 был сбит в Иране двумя ракетами ЗРК «Тор-М1»

Профиль 01:28
Хоккей

КХЛ. ЦСКА переиграл СКА в армейском дерби

Вести.Ru 14:22
Здоровье

В Минздраве назвали коронавирус из Китая угрозой для россиян

Коронавирус, который распространяется в Китае, — биологическая угроза для россиян, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
Парламентская газета 08:34
Биатлон

Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Pravda.Ru 06:48
Политика

Собянин назначил нового главу департамента строительства

Загрутдинов заменил на этом посту Андрея Бочкарева, который получил должность заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Москва 24 13:03
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 13:16
Общество

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером правительства

Бывший глава оргкомитета «Сочи-2014», президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.
РБК 12:52
Армия и оружие

Лукашенко назначил новых руководителей военных ведомств Белоруссии

Centralasia.news 03:53
Футбол

Состоялась жеребьевка 2-го раунда отбора ЧМ-2022 в Африке

Прошла жеребьевка второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке.
Спорт-Экспресс 12:59
Спорт

Матыцин был удивлен назначением на пост министра спорта РФ

Новый министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал своё назначение.
Нева Спорт 14:27
Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности в РФ

Президент России Владимир Путин указом утвердил доктрину продовольственной безопасности в РФ.
News.ru 13:54
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес

Бузова поставила российский рекорд в Instagram

Ближайшие «преследователь» Бузовой - российский спортсмен смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов - имеет в Instagram 18,4 миллиона подписчиков.
Московский Комсомолец 04:48
Политика

Депутат Аксаков оценил новый состав правительства РФ

Депутат Госдумы, член комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя назначения в кабинете министров, отметил, что новый состав правительства РФ состоит из жестких управленцев.
Экономика сегодня 14:08
Спорт

Фара заявил, что согласен на перепроверку своих допинг-проб

Четырехкратный победитель Олимпийских игр в беге на длинные дистанции Мо Фара прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) передать во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) образцы его допинг-проб.
RT на русском 13:02
Шоу-бизнес

Модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца

Известная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой. Об этом событии она сообщила в Instagram-сторис.
МИР 24 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное