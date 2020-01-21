Ущерб, нанесённый российской экономике кибератаками в 2020 году, может составить 3,5—3,6 трлн рублей. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «По предварительным оценкам, ущерб по текущему году может составить 3,5—3,6 трлн рублей», — приводит ТАСС его слова.

Сбербанк прогнозирует ущерб России от кибератак в несколько триллионов

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