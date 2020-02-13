Общество
RT на русскомСбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов
Сбербанк проверяет информацию об утечке личных данных своих клиентов, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Там отметили, что ежедневно в интернете появляются десятки сообщений с предложением продать базы различных компаний, все они проверяются.
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с чего всё началось
На теневых форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. На этот раз обнаружились сразу два «лота» — с 20 тыс. и со 100 тыс. строк. «Известия» проверили тестовый фрагмент первой базы и удостоверились в подлинности информации.Известиявчера в 08:33
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«Известия»: на черном рынке продаются личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка
Коммерсантъвчера в 14:30
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