Общество

RT на русскомRT на русскомСбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов

Сбербанк проверяет информацию об утечке личных данных своих клиентов, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Там отметили, что ежедневно в интернете появляются десятки сообщений с предложением продать базы различных компаний, все они проверяются.
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с чего всё началось

Зимняя коллекция: данные минимум о 20 тыс. клиентах Сбера продаются в Сети

На теневых форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. На этот раз обнаружились сразу два «лота» — с 20 тыс. и со 100 тыс. строк. «Известия» проверили тестовый фрагмент первой базы и удостоверились в подлинности информации.
Известиявчера в 08:33

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Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов

RT на русском02:26

Сбербанк ответил на сообщения об утечке данных десятков тысяч клиентов

РБК02:32

Персональные данные десятков тысяч клиентов Сбербанка нашли в Даркнете

РЕН ТВвчера в 16:05

«Известия»: в интернете продают личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка

URA.Ruвчера в 16:45

СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка

РИА Новостивчера в 15:25

«Известия»: на черном рынке продаются личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка

Коммерсантъвчера в 14:30

Данные о тысячах клиентов Сбербанка снова оказались в продаже

Известиявчера в 08:49
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