Общество
vtomske.ruВ Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт россиян
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о популярном способе воровства денег с карт россиян. По его словам, мошенники получают доступ к данным клиентов финансовых организаций из-за частых пересылок фото «пластика» в соцсетях.
Читать в источнике
Оценить533
с чего всё началось
Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. "Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт это не так: их легко можно достать в теневом интернете и не только.РИА Новостивчера в 19:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк: сообщения в мессенджерах — одна из причин кражи данных банковских карт
Телеканал 360°вчера в 23:52
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Политика
Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает "Интерфакс".
Религия
На Урале планируется построить самый большой храм в мире
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.
Шоу-бизнес
Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Число подписчиков в Instagram у телеведущей и певицы Ольги Бузовой достигло отметки в 19,1 млн человек.
Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл королевские украшения
Елизавета II забрала у Меган Маркл королевские украшения после того, как герцогиня Сассекская отказалась от государственных привилегий.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Политика
Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Политика
В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Спорт
WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
Общество
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби
Рэпер Алексей Долматов, более известный под сценическим прозвищем Гуф, был задержан полицией в Абу-Даби.
Гаджеты
Новый iPhone 12 Pro будет заметно отличаться от iPhone 11 Pro
Политика
Вице-премьер Акимов не войдёт в новый состав правительства
Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания.
Общество
Япония начала подготовку к внедрению систем связи 6G
В Японии правительство инициировало подготовку к внедрению новых систем связи 6G.
Шоу-бизнес
Самбурская унизила Асмус за «порнографию»
Актриса Настасья Самбурская унизила Кристину Асмус за откровенные сцены в кино. Самбурская назвала их «порнографией».
Происшествия
Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили
Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.
Общество
Кружки IKEA оказались токсичными
Компания IKEA призвала покупателей вернуть в магазин дорожные кружки, так как они оказались опасными для здоровья.
Экономика
Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС
Транспорт
В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час»
Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Происшествия
В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек
В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Технологии
«Сколтех» разработает защищенный от санкций рынок 5G-оборудования
Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех") займется созданием рынка оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей 5G, защищенного от внешних санкций, говорится в сообщении института.
Шоу-бизнес
Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде
Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.