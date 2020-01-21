Общество

vtomske.ruvtomske.ruВ Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт россиян

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о популярном способе воровства денег с карт россиян. По его словам, мошенники получают доступ к данным клиентов финансовых организаций из-за частых пересылок фото «пластика» в соцсетях.
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с чего всё началось

В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт

Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. "Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт это не так: их легко можно достать в теневом интернете и не только.
РИА Новостивчера в 19:31

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Эксперт назвал способ защиты от мошенничества с банковскими картами

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В Сбербанке рассказали, откуда мошенники могут получить данные карт россиян

ПРАЙМвчера в 19:20
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В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
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Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:26
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Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.
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Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram

Число подписчиков в Instagram у телеведущей и певицы Ольги Бузовой достигло отметки в 19,1 млн человек.
Общественная служба новостей 04:11
Происшествия

Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска

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Футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде Кокорина из «Зенита»

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Шоу-бизнес

Елизавета II забрала у Меган Маркл королевские украшения

Елизавета II забрала у Меган Маркл королевские украшения после того, как герцогиня Сассекская отказалась от государственных привилегий.
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Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
РИА Новости 00:50
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Коммерсантъ вчера в 14:20
Политика

Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
Инфорос 00:25
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News.ru 19 января в 15:24
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
RT на русском 04:18
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

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В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:00
Спорт

WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
RT на русском 02:56
Общество

Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби

Рэпер Алексей Долматов, более известный под сценическим прозвищем Гуф, был задержан полицией в Абу-Даби.
Life.ru вчера в 11:23
Гаджеты

Новый iPhone 12 Pro будет заметно отличаться от iPhone 11 Pro

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Политика

Вице-премьер Акимов не войдёт в новый состав правительства

Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания.
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Общество

Япония начала подготовку к внедрению систем связи 6G

В Японии правительство инициировало подготовку к внедрению новых систем связи 6G.
Актуальные Новости 01:33
Шоу-бизнес

Самбурская унизила Асмус за «порнографию»

Актриса Настасья Самбурская унизила Кристину Асмус за откровенные сцены в кино. Самбурская назвала их «порнографией».
News.ru 19 января в 18:20
Происшествия

Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили

Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.
РИА Новости 05:42
Общество

Кружки IKEA оказались токсичными

Компания IKEA призвала покупателей вернуть в магазин дорожные кружки, так как они оказались опасными для здоровья.
Взгляд.ру 03:01
Экономика

Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС

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Транспорт

В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час»

Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.
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Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 03:55
Музыка

Русские священники покорили жюри французского «Голоса»

Gazeta.SPb вчера в 17:56
Происшествия

В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек

В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Коммерсантъ вчера в 22:35
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«Сколтех» разработает защищенный от санкций рынок 5G-оборудования

Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех") займется созданием рынка оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей 5G, защищенного от внешних санкций, говорится в сообщении института.
РИА Новости 03:51
Шоу-бизнес

Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде

Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.
Super.ru 03:02
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