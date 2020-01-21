Общество

Газета.RuГазета.RuВ Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в январе текущего года банк столкнулся с самой мощной DDoS-атакой в своей истории. По словам Кузнецова, подобные атаки свидетельствуют о том, что киберпреступность продолжает набирать обороты.
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В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Газета.Ru05:46

В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDOS-атаке

РИА Новости04:39

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

РБК02:54

Сбербанк сообщил о том, что столкнулся с самой мощной DDoS-атакой в своей истории

Эхо Москвы04:02

Сбербанк пережил самую мощную DDoS-атаку в своей истории

Lenta.ru03:11

Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке

RT на русском03:10

Сбербанк в январе отразил мощнейшую за всю историю банка кибератаку

ТАСС04:30
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Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Астрофизики измерили температуру темной материи

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Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

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