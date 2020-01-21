Общество
Газета.RuВ Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в январе текущего года банк столкнулся с самой мощной DDoS-атакой в своей истории. По словам Кузнецова, подобные атаки свидетельствуют о том, что киберпреступность продолжает набирать обороты.
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Политика
Финансист Уильям Браудер утверждает, что швейцарские спецслужбы сорвали российскую операцию по его задержанию
Как утверждает Браудер, они уже покинули Швейцарию. Комментариев со стороны России пока не последовало.
Шоу-бизнес
Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Число подписчиков в Instagram у телеведущей и певицы Ольги Бузовой достигло отметки в 19,1 млн человек.
Футбол
Bild: ЦСКА продолжает борьбу за Роберта Боженика
"Гамбург" предлагал 3 млн евро. Как сообщает Bild, ЦСКА все еще заинтересован в трансфере Боженика и предложил "Жилине" 6 млн евро.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл королевские украшения
Елизавета II забрала у Меган Маркл королевские украшения после того, как герцогиня Сассекская отказалась от государственных привилегий.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.
Происшествия
Кончаловский заявил о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Политика
В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Кино
Эль Фаннинг стала Екатериной II в трейлере сериала «Великая»
Стриминговый сервис Hulu опубликовал первый трейлер сериала "Великая" о жизни русской императрицы Екатерины II.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Политика
Володин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством
Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Наука
Астрофизики измерили температуру темной материи
Физики из Калифорнийского университета в Дэвисе измерили температуру таинственной темной материи, из которой примерно на четверть состоит наша Вселенная.
Авто
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on-DO
Российские дилеры Datsun начали принимать заказы на рестайлинговые седаны on-DO.
Финансы
Акции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год
По итогам 2018 года ВТБ направил на дивиденды 15% от чистой прибыли по МСФО. Выплаты составили 0,0010987 рубля на бумагу.
Общество
В АТОР рассказали, когда на курорты Египта полетят первые рейсы
АТОР, ссылаясь на экспертов авиаотрасли, пояснила, что успешная проверка позволит россиянам полететь на отдых в Египет уже в конце апреля — начале мая.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Здоровье
Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло шести человек
Шестой человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса.
Армия и оружие
Сеул направит антипиратское подразделение в Ормузский пролив
Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля 2019 года, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero задержали в Ормузском проливе силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова сделал Анастасии Волочковой предложение
Никас Сафронов подтвердил, что его сын сделал Анастасии Волочковой предложение руки и сердца.
Общество
Роскосмос потратит 255 млн рублей на проверку расходов на «Восточном»
Проверка возможного завышения строительства первой очереди космодрома «Восточный» обойдётся Роскосмосу в 255 млн рублей.
Происшествия
ДТП на «Ауди»: сын сити-менеджера Чебоксар получил реальный срок
В Моргаушском районе Чувашии сегодня, 21 января, вынесен приговор по факту резонансного ДТП, участником которого является сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.
Авто
Электрокары Tesla начали самопроизвольно ускоряться
Агентство Reuters сообщает о петиции, поступившей в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) от автовладельцев, в которой содержится просьба провести расследование и отозвать 500 000 машин Tesla из-за массовых случаев самопроизвольного ускорения.
Общество
Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату
Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
Экономика
Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Интернет
Microsoft начала потихоньку менять Windows 10
В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
Игры
Sony снизила цену на PlayStation 4
По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
Шоу-бизнес
Семенович отказалась от макияжа и каблуков на Сейшелах
Судя по всему, теперь артистка решила расслабиться и отказаться от каблуков — да и почти, в целом, от обуви, и яркого макияжа.