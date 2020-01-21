Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в январе текущего года банк столкнулся с самой мощной DDoS-атакой в своей истории. По словам Кузнецова, подобные атаки свидетельствуют о том, что киберпреступность продолжает набирать обороты.

В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

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