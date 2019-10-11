Экономика
Мойка78Сбербанк рассказал о мужских и женских стратегиях инвестирования
Аналитики АО «Сбербанк Управление активами» проанализировали стратегии инвестирования мужчин и женщин. Оказалось, мужчины чаще рискуют и вкладывают больше. Как пишет РБК, мужчины — более активно инвестируют, чем женщины.
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Как заставить фондовый рынок работать на тебя. Мнение эксперта по инвестстратегиям
Деловой квартал (Новосибирск)11 октября в 00:01
В Сбербанке рассказали о разнице в стратегии инвестирования у мужчин и женщин
Rambler News Service11 октября в 04:02
«Сбербанк Управление Активами» проанализировал, как инвестируют мужчины и женщины
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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