Экономика
Газета.RuСбербанк рассказал о снижении ставки по ипотеке
Зампредправления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомостивчера в 21:30
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Общество
Глава Минкульта Украины извинился перед Гонтаревой за песню о поджоге
Украинский министр культуры Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Нацбанка Валерией Гонтаревой за шуточную песню о поджоге её дома.
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
Политика
Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Культура
Дмитрий Нагиев впервые встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный телеведущий Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Политика
На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США
На Украине возобновили уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году в интересах кандидата Хиллари Клинтон.
Единоборства
Украинский боксер Гвоздик угодил в больницу после боя с Бетербиевым
Футбол
Ученые выявили опасность футбола для мозга
Эксперты из университета Глазго провели исследование влияния ударов головой по мячу на развитие патологий мозга у бывших профессиональных футболистов, передает "Би-би-си".
Музыка
Пенсионерка зажгла под «Ибицу» на концерте Киркорова в Сыктывкаре
Пенсионерка зажигательно станцевала на концерте Филиппа Киркорова в Сыктывкаре.
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и камнями
Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога за Bentley
Жителю Новосибирской области начислили транспортный налог за Bentley Bentayga 2016 года в размере 273 тысяч рублей, сообщили в региональном УФНС.
Происшествия
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
Экономика
В Казани увеличили цены на строительство соципотечного жилья
Повысить стоимость цен на строительство 1 квадратного метра соципотечного жилья требовали подрядчики.
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Происшествия
Мебельный склад горит в Новосибирске
В Новосибирске загорелся мебельный склад. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
Общество
СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Стало известно российским СМИ, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее лечение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Политика
Нацист Мосийчук обвинил премьера Украины в гомосексуализме
Бывший народный депутат Украины, радикал Мосийчук обвинил премьер-министра страны Гончарука в сексуальных домогательствах к сотрудникам.