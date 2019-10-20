Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 17:30

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Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известиявчера в 06:13

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 05:47

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 17:30

«Сбербанк» предоставит возможность оформить ипотеку от 1% на квартиры в новостройках

Finam.Ruвчера в 03:18

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфаксвчера в 02:54

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 19:37

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБКвчера в 04:55
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Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров».
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Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

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С полуночи 23 октября российская военная полиция и сирийские военные начнут работу в зоне турецкой операции.
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Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.
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Провал «Гемини» с Уиллом Смитом обойдётся студии в $75 млн

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Валерий Фадеев назначен главой СПЧ

Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
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Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
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Министерство здравоохранения РФ начинает модернизацию поликлиник в первичном звене. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
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Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
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Путин заявил о беспокойстве России сепаратистскими настроениями у границ Турции

Россия разделяет беспокойство Турции в связи с ростом сепаратистских настроений на сирийско-турецкой границе.
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Футбол

«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

REGNUM 06:15
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
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Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 04:19
Единоборства

Брянцу Виталию Минакову не дали визу на въезд в США на бой с Айялой

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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
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Футбол

Дзюба обратился к болельщикам накануне матча ЛЧ с «Лейпцигом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
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Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
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Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»

Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.
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В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
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Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»

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