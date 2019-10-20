Экономика
REGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомости20 октября в 17:30
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«Сбербанк» предоставит возможность оформить ипотеку от 1% на квартиры в новостройках
Finam.Ruвчера в 03:18
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Политика
Завершились переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Салават Юлаев — Авангард 1:2 (Серия буллитов)
«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2 Б. Заброшенной шайбой в составе хозяев отметился Сакари Маннинен, у гостей отличился Свен Андригетто.
Спорт-Экспресс 12:44
Общество
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров».
Ведомости 12:03
Армия и оружие
Военная полиция РФ начнет работу в зоне турецкой операции в Сирии
С полуночи 23 октября российская военная полиция и сирийские военные начнут работу в зоне турецкой операции.
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Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.
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23-летняя модель Анастасия Решетова, которая недавно родила рэперу Тимати сына, не намерена сидеть без дела.
ТВ Центр 06:13
Политика
Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Lenta.ru вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! вчера в 08:03
Здоровье
Минздрав приступил к модернизации поликлиник первичного звена
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Наш Красноярский край 00:08
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Политика
Путин заявил о беспокойстве России сепаратистскими настроениями у границ Турции
Россия разделяет беспокойство Турции в связи с ростом сепаратистских настроений на сирийско-турецкой границе.
Известия 13:16
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 04:19
Единоборства
Брянцу Виталию Минакову не дали визу на въезд в США на бой с Айялой
Брянца сняли с боя из-за проблем с получением визы на въезд в США.
Брянские новости 10:53
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам накануне матча ЛЧ с «Лейпцигом»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
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Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Музыка
Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей
На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39
Происшествия
Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»
Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.
RT на русском 08:53
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera 11:32
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 03:29
Общество
Кадыров попал в Книгу рекордов России
РИА Новости 11:30