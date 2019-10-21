Экономика
REGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомости20 октября в 21:30
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Политика
В Кремле назвали смену состава СПЧ ротацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.
РИА Новости вчера в 18:48
Космос
Компании Under Armour и Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма
Популярный бренд спортивный одежды Under Armour и космический стартап Virgin Galactic представили первый в мире скафандр, предназначенный для космических туристов.
Planet Today вчера в 12:32
Общество
Блогер обнаружил на старой виниловой пластинке зашифрованное послание
Невские Новости 04:00
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
РБК вчера в 23:33
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
В деревне Дудкино, расположенной на территории Новой Москвы, было совершено убийство двух человек.
Газета.Ru 04:59
Здоровье
Медики назвали три полезных перекуса, помогающих продлить жизнь
Ученые назвали три перекуса, которые способны продлить продолжительность жизни.
RuNews24.ru вчера в 16:09
Авто
Автомобили каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня вчера в 05:48
Авто
Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro
Клиенты могут заряжать Audi A6 55 TFSI e quattro на общественных зарядных станциях до выходной мощности 7,4 кВт с помощью прилагаемого кабеля режима 3. Это означает, что для зарядки пустой высоковольтной батареи требуется примерно два с половиной часа.
SpeedMe вчера в 09:05
Армия и оружие
Российские вертолеты приземлились на бывшей американской базе в Сирии
Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.
REGNUM 04:54
Политика
Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
РЕН ТВ вчера в 18:04
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Происшествия
В Якутске ужесточили наказание хакерам, похитившим более 21 млн рублей
Окончательное наказание Булахову И.Д. составило семь лет лишения свободы условно со штрафом 500 000 рублей плюс испытательный срок четыре года, Булахову Д.Д. – восемь лет лишения свободы условно со штрафом 800 000 рублей плюс испытательный срок на пять лет.
SakhaNews 02:50
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Экономика
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России
Спрос на бензин в 2019 году упал на 1%, что является рекордным показателем за последние четыре года.
РБК 01:38
Шоу-бизнес
Петросян ради молодой избранницы ходит в спортзал трижды в неделю
Сатирик признался, что теперь ходит в зал трижды в неделю, а также ведет более активный образ жизни, имея в виду частые поездки на отдых.
Дни24 вчера в 07:30
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия
Боец Росгвардии Бурятии погиб, сдавая экзамен на краповый берет
Трагедия произошла во время сдачи экзаменов на краповые береты, рассказали корреспонденту «АиФ-Бурятия» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 07:41
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Наука
Возникновение аутизма связали с недостатком белка в плаценте
Американские ученые связали возникновение аутизма с недостатком белка в плаценте.
МедиаПоток вчера в 16:02
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 19 октября в 17:59
Происшествия
В Новосибирске произошёл крупный пожар на складе
В Новосибирске произошло возгорание крыши производственного одноэтажного склада на площади, предположительно, 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
RT на русском вчера в 12:03
Политика
Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»
ТВ Центр вчера в 15:12
Армия и оружие
Die Welt признала превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду показателей немецкий танк "Леопард-2", пишет издание Die Welt.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите
Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.
Чита.Ру 03:01
Общество
Император Японии официально вступил на престол
Император Японии Нарухито официально взошел на престол, передает ТАСС. Он объявил об этом в ходе церемонии по случаю интронизации.
Газета.Ru 04:25
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 10:33
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 14:25
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12