Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 21:30

Подробнее о событии

В каких новостройках можно купить квартиру в ипотеку под 1%?

Сибдом08:43

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известиявчера в 10:13

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 21:30

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБКвчера в 08:55

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфаксвчера в 06:54

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 23:37

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 09:47
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:50, Вашингтон
Происшествия

Дело о прорыве дамб под Красноярском передано в центральный аппарат СК

RT на русском 07:34
Происшествия

Билетеры кинотеатра в «Зимней вишне» в начале пожара были в сауне

Российская газета 08:24
Происшествия

В Москве покончила с собой дочь иранского посла

Lenta.ru 09:29
Политика

Украинский министр назвал себя дебилом

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Политика

Москва рассказала Киеву о пользе от признания Крыма российским

Если Киев признает Крым российским, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Россией и Украиной.
Lenta.ru 09:36
Происшествия

Российское судно потеряло ход в Баренцевом море

ТАСС 08:00
Политика

Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу

Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 08:31
Армия и оружие

Российские вертолеты прилетели на бывшую американскую базу в Сирии

В провинции Ракка на севере Сирии на военный аэродром Табка приземлились вертолеты ВКС России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Политика

Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Армия и оружие

Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака

Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 09:22
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Чемпионат 08:45
Общество

BadComedian подписал контракт с ivi.ru

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, на год превратится в «амбассадора хороших фильмов» крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу ivi Алексей Казаков.
РБК 09:23
Общество

Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения

Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
ТАСС 08:54
Кино

Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома»

Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
Газета.Ru 19 октября в 04:43
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Шоу-бизнес

Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой

Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 04:37
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 19:36
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Политика

Зеленскому пригрозили немирным Майданом

Вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждут массовые протесты в случае отказа от реформ.
Lenta.ru 08:51
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза

17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
РБК 08:41
Происшествия

Число пострадавших от отправления на Орском НПЗ увеличилось до девяти

Число пострадавших от отравления на Орском нефтеперерабатывающем заводе увеличилось до девяти человек.
Российская газета 09:12
Армия и оружие

Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии

«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:33
Общество

Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225

Ранее News.ru сообщал, что Ан-225 продолжает использоваться Украиной для грузоперевозок по всему миру.
News.ru 01:41
Авто

Какой двигатель лучше – турбо или атмосферный?

За рулем 09:01
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Общество

Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу

29-летняя Дженнифер Лоуренс официально вышла замуж за 34-летнего директора арт-галереи Кука Марони в сентябре этого года.
StarHit.ru 20 октября в 03:00
Общество

Россияне определили самую бесполезную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Политика

Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк

Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.
Росбалт 06:49
Происшествия

Убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок

Забайкальский краевой суд вынес приговор Алексею Фирулеву, которого признали виновным в убийстве 12-летней девочки в 2018 году.
Известия 08:48
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