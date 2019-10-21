Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомостивчера в 21:30

Подробнее о событии

Проверить застройщика на добросовестность теперь можно на портале «ДомКлик»

Телеканал 360°15:13

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известия10:13

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ruвчера в 23:37

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБК08:55

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфакс06:54

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русском09:47

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомостивчера в 21:30
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Здоровье

Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови

UfacityNews.ru 18 октября в 16:17
Экономика

Смольный одобрил новый налоговый вычет для РЖД и промышленности

Правительство Санкт-Петербурга 21 октября поддержало законопроект о новом инвестиционном налоговом вычете, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Экономика

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Коммерсантъ 06:33
Армия и оружие

Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ

Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда 13:49
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 10:11
Политика

Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН

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Происшествия

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Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Космос

Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»

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Экономика

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Московский Комсомолец 12:29
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Армия и оружие

Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии

Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
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В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 19 октября в 07:01
Происшествия

Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта

При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
RT на русском 15:47
Политика

В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист

Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
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Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

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Дамба на реке Сейба принадлежит золотодобывающему предприятию и возведена незаконно.
Эхо Москвы 19 октября в 20:01
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru 14:16
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Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

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Армия и оружие

Минобороны направит ракетоносцы Ту-160 в ЮАР

Министерство обороны России собирается направить стратегические бомбардировщики Ту-160 в Южно-Африканскую Республику.
Газета.Ru 15:13
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«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.
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«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

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Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
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В Саратове ожидается рост тарифов на отопление.
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