Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомостивчера в 17:30

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Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известия06:13

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомостивчера в 17:30

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русском05:47

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБК04:55

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфакс02:54

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ruвчера в 19:37

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу до 1%

Комсомольская правда05:50
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Общество

Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса

Газета.Ru 07:02
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РБК узнал о еще одном сбое на военных учениях с участием Путина

Во время военных учений «Гром-2019», на которых присутствовал президент Владимир Путин, ракеты «Калибр» взлетели не с первой попытки.
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Общество

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Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
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Lenta.ru 07:35
Происшествия

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Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
РИА Новости 07:07
Общество

Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк

В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.
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Известный рэпер и предприниматель Тимати на днях, 16 октября, стал отцом во второй раз . Его невеста Анастасия Решетова родила сына.
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В нынешнем розыгрыше молодежного первенства России Вячеслав Фомин провел двенадцать матчей, но не смог отметиться результативными действиями.
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Минкультуры раскроет данные о кинокомпаниях-должниках

Министерство в рамках проекта раскроет данные о кинокомпаниях, которые получили от государства финансовую поддержку, включающую в себя возвратные деньги, и не выполнили обязательства по договору.
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Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

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Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян

По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
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Экономика

Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ

Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
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Путин и Нетаньяху оценили ситуацию в Сирии

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Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
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Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
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В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
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В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
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