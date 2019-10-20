Экономика
REGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомости20 октября в 21:30
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Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Автоновости дня 06:05
Политика
Экс-судья Тамара Морщакова объявила об уходе из СПЧ
Член СПЧ Тамара Морщакова рассказала РБК о том, что в понедельник, 21 октября, она написала заявление о выходе из состава СПЧ и отправила его в общую рассылку совета.
RuNews24.ru вчера в 19:21
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
В Новой Москве задержан мужчина, который утром 22 октября зарезал двух человек и ранил еще четырех.
Газета.Ru 07:10
Гаджеты
Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены
Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Игромания.ру вчера в 22:02
Происшествия
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф
Сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края, его пытаются вскрыть.
Lenta.ru 07:41
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Армия и оружие
Российские вертолеты приземлились на бывшей американской базе в Сирии
Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.
REGNUM 04:54
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Российская газета 06:18
Наука
Ученые доказали влияние человека на высыхание европейских торфяников
Человек за последние 200 лет значительно повредил более 40% европейских торфяников, которые исследовала международная группа ученых с российскими специалистами в составе.
ТАСС Наука вчера в 15:50
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика
Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, внесенный группой сенаторов в мае этого года, сообщает РИА Новости.
Российская газета 07:44
Авто
В Сети показали концепт футуристичной Toyota Supra 3000GT
В Сети появилось видео с концептом футуристичной Toyota Supra 3000GT.
Дни24 07:44
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК вчера в 05:00
Армия и оружие
Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
РИА Новости вчера в 14:59
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ 20 октября в 18:10
Футбол
Самая красивая болельщица 13-го тура РПЛ, фото, опрос
Чемпионат вчера в 19:35
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:03
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер
Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Ferra вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 10:33
Хоккей
Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Sportbox.RU 05:49
Кино
Наталия Мещанинова снимет второй сезон сериала «Обычная женщина»
Уроженка Краснодара, режиссер Наталия Мещанинова стала постановщицей продолжения сериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли.
Кубань 24 вчера в 10:14
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 06:50
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции
США готовы к военным действиям против Турции в случае необходимости, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC.
Коммерсантъ вчера в 22:37