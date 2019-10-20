Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 21:30

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Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБКвчера в 08:55

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 09:47

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку квартир по эскроу-счетам

Телеканал 360°вчера в 08:30

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известиявчера в 10:13

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфаксвчера в 06:54

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 23:37

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 21:30
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Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Вести.Ru 07:11
Авто

Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года

Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Автоновости дня 06:05
Политика

Экс-судья Тамара Морщакова объявила об уходе из СПЧ

Член СПЧ Тамара Морщакова рассказала РБК о том, что в понедельник, 21 октября, она написала заявление о выходе из состава СПЧ и отправила его в общую рассылку совета.
RuNews24.ru вчера в 19:21
Происшествия

Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве

В Новой Москве задержан мужчина, который утром 22 октября зарезал двух человек и ранил еще четырех.
Газета.Ru 07:10
Гаджеты

Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены

Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Игромания.ру вчера в 22:02
Происшествия

На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф

Сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края, его пытаются вскрыть.
Lenta.ru 07:41
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Армия и оружие

Российские вертолеты приземлились на бывшей американской базе в Сирии

Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.
REGNUM 04:54
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Происшествия

В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению

Российская газета 06:18
Наука

Ученые доказали влияние человека на высыхание европейских торфяников

Человек за последние 200 лет значительно повредил более 40% европейских торфяников, которые исследовала международная группа ученых с российскими специалистами в составе.
ТАСС Наука вчера в 15:50
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, внесенный группой сенаторов в мае этого года, сообщает РИА Новости.
Российская газета 07:44
Авто

В Сети показали концепт футуристичной Toyota Supra 3000GT

В Сети появилось видео с концептом футуристичной Toyota Supra 3000GT.
Дни24 07:44
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК вчера в 05:00
Армия и оружие

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Россияне определили самую бесполезную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ 20 октября в 18:10
Футбол

Самая красивая болельщица 13-го тура РПЛ, фото, опрос

Чемпионат вчера в 19:35
Общество

Число заключенных в России достигло исторического минимума

Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:03
Гаджеты

Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер

Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Ferra вчера в 16:49
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома

На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG

1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 10:33
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Sportbox.RU 05:49
Кино

Наталия Мещанинова снимет второй сезон сериала «Обычная женщина»

Уроженка Краснодара, режиссер Наталия Мещанинова стала постановщицей продолжения сериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли.
Кубань 24 вчера в 10:14
Наука

На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью

Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 06:50
Происшествия

На орском НПЗ назвали причину отравления рабочих

ТАСС 06:39
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции

США готовы к военным действиям против Турции в случае необходимости, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC.
Коммерсантъ вчера в 22:37
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