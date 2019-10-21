Экономика
REGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
Читать в источнике
Оценить175
с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомостивчера в 21:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов на пост президента среди киногероев
Россияне рассказали, кого из киногероев они видят на посту президента РФ.
MagadanMedia.ru 03:19
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Общество
Департамент по расследованию дел «евромайдана» создали на Украине
В генеральной прокуратуре Украины создан специальный департамент, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами в стране в период 2013–2014 годов.
Известия 19:58
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
РБК 17:58
Авто
В Сети показали электрический кроссовер Mazda
В Сети опубликовали изображение предполагаемого электрокара Mazda.
Тарантас Ньюс 13:03
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском 19:36
Армия и оружие
Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 17:28
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции
Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
Политика
Поклонской отказали в визе в Японию
Московский Комсомолец 11:44
Единоборства
Конор Макгрегор приедет в Россию через три дня
Знаменитый ирландский дебошир и талантливый боец приедет в Москву 24 октября для встречи с журналистами.
Южный Федеральный 11:58
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета 14:00
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Российская газета 10:28
Общество
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.
Lenta.ru 20:18
Авто
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой
Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Российская газета 15:32
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Футбол
«Арсенал» во второй раз не забил два пенальти за матч
Любопытно, что последним клубом, который не забил два 11-метровых за матч, был как раз тульский Арсенал в марте 2018 года канониры дважды не смогли переиграть вратаря Амкара Дмитрия Хомича.
Советский спорт вчера в 15:50
Здоровье
Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть
Врачи подтверждают, что в грудном молоке содержится масса полезных веществ, но подойдет этот метод не всем.
Российская газета 12:40
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 06:03
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Политика
Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
Происшествия
Суд отказал в иске к КРТИ из-за парковки «елочкой» в Петербурге
Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел исковое административное заявление Константина Авдиенко к Комитету по развитию транспортной инфраструктуры города о признании незаконными действия или бездействия по появлению парковки «елочкой» в местах уширений дорог в различных районах.
Мойка78 19:01
Политика
Путин поручил Голодец заняться темой документального кино
О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Российская газета 20:19
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru вчера в 08:31
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Футбол
Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»
Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
Sport24.ru 08:52
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 04:41
Политика
Эксперты проанализировали риски в случае реформы системы выборов в Думу
Пять категорий округов Эксперты Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) подготовили аналитическую записку о том, как может сказаться на расстановке партийно-политических сил возможное изменение системы выборов в Госдуму в 2021 году.
РБК 21:00