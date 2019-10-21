Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомостивчера в 21:30

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Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфакс06:54

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известия10:13

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу до 1%

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RT на русском09:47

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URA.Ruвчера в 23:37
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