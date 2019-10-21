Экономика
REGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомости20 октября в 21:30
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Политика
Президент Боливии лидирует на выборах
Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Высшего избирательного суда.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 14:25
Общество
Обещавшая не рожать жительница Британии забеременела в 22-й раз
Многодетная мать из Британии заявила о новой беременности.
Рифей-Пермь вчера в 08:18
Здоровье
В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам
Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Rambler News Service вчера в 10:22
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
REGNUM вчера в 22:24
Происшествия
Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском
По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ вчера в 11:15
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Происшествия
Объявлен траур по жертвам пожара в Ярославской области
Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел рано утром 19 октября. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей.
Интерфакс - Россия вчера в 10:50
Общество
Профсоюз: Учителя края выйдут на улицы в случае отмены районных коэффициентов
Председатель краевой организации профсоюза работников образования Нина Окунева 21 октября заявила о готовности забайкальских учителей отстаивать на улицах свои зарплаты, которые, как считают профсоюзы, могут пострадать в 2020 году от реформы по упразднению норм советского законодательства в России.
Чита.Ру 00:16
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости вчера в 11:10
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома
ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК вчера в 20:00
Происшествия
Трех человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле
КП - Барнаул 20 октября в 14:22
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 20 октября в 09:30
Единоборства
Макгрегор снова приедет в Москву
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на этой неделе посетит Москву и проведет пресс-конференцию.
РБК вчера в 08:51
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Космос
Трамп позвонил астронавтам в открытый космос
Как сообщило РИА «Новости» действующий американский лидер поздравил астронавтов Кристину Кук и Джессику Мейр с «первым женским выходом в открытый космос».
Телеканал 360° 18 октября в 23:11
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 08:19
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты из киногероев
Россияне считают Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» и профессора Преображенского из «Собачьего сердца» киногероями, обладающими качествами идеального политического лидера.
Известия вчера в 11:00
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Происшествия
Во Владивостоке проверят видео с иномаркой, не пропустившей «скорую»
Российская газета вчера в 04:32
Недвижимость
На Дальнем Востоке могут выдать 140 тысяч льготных ипотечных кредитов
На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования на Дальнем Востоке правительство направит около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов.
Российская газета вчера в 22:40
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Футбол
Роналду считает, что матч против «Локомотива» важнее «Золотого мяча»
Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что коллективные достижения ему важнее личных.
ProstoProSport вчера в 15:12
Кино
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»
Piter.tv вчера в 14:51
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Стали известны имена всех участниц шоу «План Б»
Вокруг ТВ 20 октября в 17:30
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 09:25