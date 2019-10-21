Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 21:30

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Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известиявчера в 10:13

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 21:30

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку квартир по эскроу-счетам

Телеканал 360°вчера в 08:30

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБКвчера в 08:55

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфаксвчера в 06:54

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 23:37

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 09:47
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Политика

Президент Боливии лидирует на выборах

Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Высшего избирательного суда.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Кино

Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru вчера в 14:25
Общество

Обещавшая не рожать жительница Британии забеременела в 22-й раз

Многодетная мать из Британии заявила о новой беременности.
Рифей-Пермь вчера в 08:18
Здоровье

В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам

Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Rambler News Service вчера в 10:22
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

REGNUM вчера в 22:24
Происшествия

Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском

По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ вчера в 11:15
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 19:58
Общество

Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Происшествия

Объявлен траур по жертвам пожара в Ярославской области

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел рано утром 19 октября. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей.
Интерфакс - Россия вчера в 10:50
Общество

Профсоюз: Учителя края выйдут на улицы в случае отмены районных коэффициентов

Председатель краевой организации профсоюза работников образования Нина Окунева 21 октября заявила о готовности забайкальских учителей отстаивать на улицах свои зарплаты, которые, как считают профсоюзы, могут пострадать в 2020 году от реформы по упразднению норм советского законодательства в России.
Чита.Ру 00:16
Общество

Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости вчера в 11:10
Общество

Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК вчера в 20:00
Происшествия

Трех человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле

КП - Барнаул 20 октября в 14:22
Единоборства

Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым

ProstoProSport 20 октября в 09:30
Единоборства

Макгрегор снова приедет в Москву

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на этой неделе посетит Москву и проведет пресс-конференцию.
РБК вчера в 08:51
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Космос

Трамп позвонил астронавтам в открытый космос

Как сообщило РИА «Новости» действующий американский лидер поздравил астронавтов Кристину Кук и Джессику Мейр с «первым женским выходом в открытый космос».
Телеканал 360° 18 октября в 23:11
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 08:19
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты из киногероев

Россияне считают Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» и профессора Преображенского из «Собачьего сердца» киногероями, обладающими качествами идеального политического лидера.
Известия вчера в 11:00
Армия и оружие

NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана

Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Происшествия

Во Владивостоке проверят видео с иномаркой, не пропустившей «скорую»

Российская газета вчера в 04:32
Недвижимость

На Дальнем Востоке могут выдать 140 тысяч льготных ипотечных кредитов

На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования на Дальнем Востоке правительство направит около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов.
Российская газета вчера в 22:40
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Футбол

Роналду считает, что матч против «Локомотива» важнее «Золотого мяча»

Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что коллективные достижения ему важнее личных.
ProstoProSport вчера в 15:12
Кино

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»

Piter.tv вчера в 14:51
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Шоу-бизнес

Стали известны имена всех участниц шоу «План Б»

Вокруг ТВ 20 октября в 17:30
Кино

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат

Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
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